Se disputó la quinta fecha del campeonato

Este fin de semana se jugó la quinta fecha del campeonato de minibásquetbol que organiza la subcomisión de la Asociación Juninense que preside Analía Simón.

Los partidos tuvieron lugar en nuestra ciudad y las localidades de Lincoln y Chacabuco. Detalle:

Resultados

Mini

El Linqueño 74 vs Alsina 35

Argentino 35 vs Sarmiento 43

Social 31 vs Junín 55

Cavul 48 vs Ciclista 43

Porteño 42 vs San Martín 39

Los Indios 66 vs 9 de Julio 40

U13

Argentino 89 vs Sarmiento 16

Social 60 vs Junín 34

Porteño 23 vs San Martín 53

Los Indios 30 vs 9 de Julio 43

Cavul 75 vs Ciclista 52

Próxima fecha (sexta)

Sarmiento vs Alsina

Ciclista vs El Linqueño

Club Junín vs Cavul

San Martín vs Social

9 de Julio vs Porteño

Argentino vs Los Indios

Mini B

Cavul 20 vs 9 de Julio 0

Los Indios 54 vs San Martín 10

Libre: Argentino

Próxima fecha

Los Indios vs Cavul

9 de Julio vs Argentino

Libre: San Martín.