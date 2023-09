Ajustada victoria de Los Indios sobre Argentino

Los Indios debió trabajar más de la cuenta para quebrar la resistencia de Argentino de Pergamino, que vendió cara su derrota en Junín. Se impuso ajustadamente por 68 a 65, en un resultado que deja abierto un panorama complicado para la revancha en la vecina ciudad.

El partido fue malo. Iban dos minutos y estaban cero a cero. Habían abollado los aros. Un simple de Noé Grunale para la visita abrió el marcador, pero enseguida Los Indios pasó a comandar las acciones.

Sin embargo en el segundo cuarto Argentino volvió a la carga. Mateo Suelta empató el partido en 20 y Nicolás Valdez dio vuelta el resultado.

Otra vez Los Indios a remar en dulce de leche. Zuriel Fernández y Nacho Farina comenzaron a gravitar hacia el cierre del primer tiempo y el Canario volvió a respirar con tranquilidad cerrando los números 40-32.

En el complemento volvieron los errores y el partido se retrotrajo al primer cuarto.Malo.

En medio de ese contexto Los Indios estuvo siempre unos puntitos arriba. Y tuvo que aparecer Guido Pinelli para asegurar el gol en los momentos de sequía y llevar el resultado a buen puerto.

Ganó Los Indios sin jugar bien, metió dos puntos directos a la tabla y está segundo a la expectativa en el campeonato.

Zona “A”

Comunicaciones 72 vs Somisa 108

Defensores 103 vs Cavul 86

El Linqueño 83 vs Regatas 95

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Zona “B”

San Martín 83 vs Social 56

Los Indios 68 vs Argentino 65

Sacachispas vs Belgrano (hoy a las 20)

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 115

Alejandro Astudillo (SR) 84

Facundo Porta (DR) 83

Nicolás Payero (CAVUL) 76

Aimar Chemile(CAEL) 74

Noé Grunale (AP) 74

Matías Rosas Castaño (R) 73

Franco Lombardi (SM) 72

Agustín Acuña (SM) 69

Santiago Peralta (SR) 67

Valentino Cichilitti (AP) 65

Valentín Ingrata (R) 65

Carlos Báez (R) 65

Lucas Lombardi (SM) 64

Patricio Rodríguez (R) 64

Agustín Porta (DR) 64

Genaro Calcaterra (BSN) 63

Federico Bornic (CAVUL) 61

Martín Gandoy (COMU) 61.