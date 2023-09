San Martín goleó a Social de Villa Ramallo

San Martín trabajó duro y parejo para quebrar a Social de Villa Ramallo. Recién en el último cuarto lo pasó por arriba físicamente para terminar goleándolo 83 a 56. En tanto El Linqueño perdió de local contra el club de Regatas San Nicolás por 95 a 83 y Cavul fue goleado por Defensores de Ramallo 103 a 86.

Hoy, Los Indios

Los Indios juega esta noche en el estadio Tomás Corrado. En la oportunidad recibe la visita de Argentino de Pergamino, partido que irá a las 20 con arbitraje de Raúl Sánchez y Luciano Maidana.

Zona “A”

Comunicaciones 72 vs Somisa 108

Defensores 103 vs Cavul 86

El Linqueño 83 vs Regatas 95

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Zona “B”

San Martín 83 vs Social 56

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Sacachispas vs Belgrano (domingo 17)

Goleadores

Santiago Bornic (CAEL) 86

Facundo Porta (DR) 84

Nicolás Payero (CAVUL) 76

Alejandro Astudillo (SR) 70

Santiago Peralta (SR) 67

Aimar Chemile(CAEL) 67

Genaro Calcaterra (BSN) 63

Federico Bornic (CAVUL) 61

Martín Gandoy (COMU) 61

Lucas Lombardi (SM) 58

Santiago Méndez (SACA) 57

Agustín Acuña (SM) 54

Agustín Porta (DR) 54

Franco Lombardi (SM) 54

Axel Méndez (SOM) 52

Santino Lasagna (Comu) 52

Valentino Cichilitti (AP) 50

Nicolás Ferreyra (BSN) 48

Fabrizio Cosolito (BSN) 47

Gerónimo Ramallo (SOM) 47

Santiago Rosset (Comu) 39.