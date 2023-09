San Martín recibe a Social de Villa Ramallo

En el inicio de la quinta fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol, Región CAB 1, esta noche San Martín es local ante Social de Villa Ramallo. Juegan a las 21.30 con arbitraje de Gonzalo Geada y Franco Daiub.

En tanto El Linqueño recibe la visita del club de Regatas San Nicolás, en un duelo clave por la zona “A”. Dirigirán desde las 21.15 Alexis Biset y Julián Spighi.

Cavul, en Villa Ramallo

Cavul, por su parte, visitará a Defensores de Villa Ramallo. El partido va a las 21 con el contralor de Ezequiel Valente y Maximiliano Arribas, ambos oriundos de San Nicolás de los Arroyos.

Los Indios, mañana

Los Indios juega mañana sábado en el estadio Tomás Corrado. En la oportunidad recibirá la visita de Argentino de Pergamino, partido que irá a las 20 con arbitraje de Raúl Sánchez y Luciano Maidana.

Zona “A”

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Zona “B”

Sacachispas vs Belgrano

San Martín vs Social

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Goleadores