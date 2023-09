San Martín recibe a Los Indios en el Bastión

Partido de alto vuelo esta noche en el Bastión de Belgrano por el campeonato prefederal de clubes de básquetbol. Los Indios expone el invicto ante San Martín, donde están en juego dos valiosos puntos que pueden ir definiendo perfiles de localía de cara a los play off finales del certamen.

Juegan a las 21.30 con arbitraje de Raúl Sánchez y Gonzalo Geada.

En Lincoln

También esta noche, desde las 21, El Linqueño es local ante Defensores de Villa Ramallo, en partido que controlarán los árbitros Alexis Biset y Luciano Maidana.

Derrota de Cavul

Cavul no pudo anoche contra Comunicaciones en Pergamino y lleva tres derrotas en final. Perdió por 94-82, en el único juego adelantado de este fin de semana.

Programa

Zona “B”

San Martín vs Los Indios

Belgrano vs Social

Sacachispas vs Argentino (domingo a las 19)

Fecha 4 (viernes 8/9)

Belgrano vs Los Indios

Social vs Sacachipas

Argentino vs San Martín (domingo 10)

Zona “A”

Comunicaciones 94 vs Cavul 82

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores

Fecha 4 (viernes 8/9)

Cavul vs El Linqueño

Somisa vs Defensores

Regatas vs Comunicaciones

Goleadores

Martín Gandoy (COMU) 61

Facundo Porta (DR) 57

Nicolás Payero (CAVUL) 56

Santino Lasagna (Comu) 52

Federico Bornic (CAVUL) 46

Genaro Calcaterra (BSN) 45

Alejandro Astudillo (SR) 44

Santiago Rosset (Comu) 39

Franco Lombardi (SM) 38

Nicolás Pastorino (CAVUL) 37

Nicolás Ferreyra (BSN) 34

Santino Lasagna (COMU) 34