Se disputó la primera fecha

El pasado fin de semana comenzó el campeonato clausura del básquet femenino local. La primera fecha tuvo estos resultados:

Mini

CAVUL 24 - Argentino Chiv 16

Argentino J 34 - Los Indios 40

Moreno Bragado 42 - Atl 9 de Julio 39

El Linqueño 0 - San Martín 20

U13

CAVUL 11 - Argentino Chiv 44

Argentino J 29 - Los Indios 44

U15

Moreno Bragado 44 - Atl 9 de Julio 30

El Linqueño 46 - San Martín 31

GyE Pergamino 26 - Sports Pergamino 45

U18

Moreno Bragado 71 - Atl 9 de Julio 46

El Linqueño 48 - San Martín 50

GyE Pergamino 32 - Sports Pergamino 64

Reprogramado: Sportivo Rojas vs Porteño (U13 - U15 - U18).

Próxima fecha (3/9)

Sports (Pergamino) vs San Martín

Argentino (Chi) vs El Linqueño

Porteño (Ch) vs CAVUL

Los Indios vs Sportivo Rojas

Atl 9 de Julio vs Argentino (J)

GYE (Pergamino) vs Moreno (Br)

3º fecha (10/9)

Moreno (Br) vs Sports (Pergamino)

Argentino (J) vs GYE (Pergamino)

Sportivo Rojas vs Atl 9 de Julio

CAVUL vs Los Indios

El Linqueño vs Porteño (Ch)

San Martín vs Argentino (Chi).