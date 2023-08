Cavul no pudo anoche contra Somisa de San Nicolás y perdió en su casa por 82 a 71, cerrando la segunda fecha del torneo prefederal. El juninense Federico Bornic, lo mejor del Vago.

Por la zona “A” Argentino de Pergamino también perdió de local ante Belgrano de San Nicolás por 82 a 71.

Programa

Zona “B”

Fecha 2

San Martín 96 vs Sacachispas 58

Los Indios 73 vs Social 48

Argentino 71 vs Belgrano 82

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Zona “A”

Fecha 2

El Linqueño 69 vs Comunicaciones 61

Defensores 71 vs Regatas 86

Cavul 71 vs Somisa 82

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores.