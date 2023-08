Se disputó la segunda fecha del “Clausura”

Este fin de semana se llevó a cabo en nuestra ciudad la segunda fecha del campeonato clausura de minibásquetbol denominado “Analía Simón”.

Los partidos tuvieron lugar en nuestra ciudad y las vecinas localidades de Lincoln y Los Toldos. Detalle:

Resultados

Mini

Sarmiento 65 vs Cavul 40

El Linqueño 76 vs Social 22

Alsina 17 vs Porteño 46

Ciclista 29 vs Los Indios 57

Junín 57 vs Argentino 28

San Martín 49 vs 9 de Julio 67

U13

Sarmiento 17 vs Cavul 69

El Linqueño 56 vs Social 41

Ciclista 33 vs Los Indios 66

Junín 29 vs Argentino 66

San Martín 61 vs 9 de Julio 52

Tercera fecha

9 de Julio vs Sarmiento

Argentino vs San Martín

Los Indios vs Junín

Porteño vs Ciclista

Social vs Alsina

Cavul vs El Linqueño

Cuarta fecha

Sarmiento vs El Linqueño

Alsina vs Cavul

Ciclista vs Social

Junín vs Porteño

San Martín vs Los Indios

9 de Julio vs Argentino

Zona B

Resultados

Argentino 30 vs Cavul 31

9 de Julio 37 vs San Martín 24

Tercera fecha

Los Indios vs 9 de Julio

San Martín vs Argentino

Libre: Cavul

Cuarta fecha

San Martín vs Cavul

Argentino vs Los Indios

Libre: 9 de Julio

Posiciones Preinfantiles

U13

Club J G P Pts

Argentino 2 2 0 4

CAVUL Lincoln 2 2 0 4

El Linqueño 2 2 0 4

San Martín 2 2 0 4

9 de Julio 2 1 1 3

Los Indios 1 1 0 2

Sarmiento 2 0 2 2

Social (Chac.) 2 0 2 2

Ciclista Jun. 2 0 2 1

Club Junín 2 0 2 1

Porteño Chac. 1 0 1 1

Mini

Club J G P Pts

9 de Julio 2 2 0 4

El Linqueño 2 2 0 4

Argentino 2 1 1 3

CAVUL Lincoln 2 1 1 3

Club Junín 2 1 1 3

Porteño Chac. 2 1 1 3

San Martín 2 1 1 3

Sarmiento 1 1 1 3

Los Indios 1 1 0 2

Social (Chac.) 2 0 2 2

Alsina (Los Toldos) 1 0 1 1

Ciclista Jun. 2 0 2 1

Mini "B"

Club J G P Pts

9 de Julio "B" 2 2 0 4

Cavul "B" 2 1 1 3

Argentino "B" 2 0 2 2

Los Indios "B" 1 1 0 2

San Martín "B" 1 0 1 1.