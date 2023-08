José Luis Gil: El ídolo de Las Morochas

La mayoría de los bahienses cuando éramos chicos arrancamos con Estudiantes u Olimpo. Después con el tiempo apareció Pacífico y otros equipos de Liga, pero lamentablemente la situación económica que viene desde hace tiempo llevó a que hoy no tengamos equipos en la Liga Nacional de Básquetbol.

Mi llegada a Argentino se dio porque en 1999 después que yo venía de varios años de Liga Nacional “A” con Estudiantes de Bahía Blanca, luego Peñarol de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría, Regatas y ese año tenía decidido dedicarle más tiempo a la carrera de derecho.

Me quedaban tres años y el único club que me permitió, que me dio la chance de hacer las dos cosas juntas, fue Argentino.

Cuando vine acá no conocía el club. Pero la verdad que fue una decisión acertada.

Fueron siete años importantísimos tanto de mi carrera como de mi vida particular, con un ascenso en el medio que coronó esa hermosa estadía en la ciudad de Junín.

Cuando llegué estaba Cristian Márquez como entrenador y vine con Santiago Dubois y Federico Sureda de Bahía Blanca.

Fue una época tremenda. Me tocó vivir las mejores épocas de Argentino-Ciclista. Capaz que a veces un poco por sobre lo que tiene que ser un clásico con gente que ponía custodias en las casas, con autos que podían terminar dañados de acuerdo al resultado.

Pero en su momento lo viví con mucha intensidad y siempre agradecido de haber estado del lado de Argentino. Lo que era la gente, lo que eran los viajes, increíble.

Me acuerdo lo que fue el primer partido de Argentino en San Andrés, cuando vine yo, que llevó cinco colectivos y fuimos más que locales.

Me parece que esto se fue perdiendo con el tiempo por la situación en que se dio en el país, pero en el fondo la gente de Argentino ya a distancia lo puede seguir con la misma pasión, aunque con menos gente ya en la cancha y con lo que le cuesta siempre a Argentino poder mantenerse en primera.

El año del ascenso fue maravilloso. Ya habíamos estado cerca el año anterior que nos eliminó Gimnasia y Esgrima La Plata.

Y ese año, ya con Adrián y sin americanos porque no se permitía, la cosa fue distinta.

Habíamos empezado con una Copa Argentina importante y luego pudimos plasmar ese año con ese tres-uno en Paraná un ascenso más que merecido.

Faltó haber cerrado bien la serie contra Central Entrerriano para ser el campeón del Torneo Nacional de Ascenso, pero el permitirse haber logrado el ascenso creo que todos estábamos más que satisfechos y se esperaba con ansias que llegara la Liga.

En Paraná había que cerrar la serie. Sabíamos que Echagüe no era un equipo fácil, tenía un plantel con muy buenos jugadores.

En mi caso particular me acuerdo que casi no estaba para jugar. De hecho Adrián me dijo que no me iba a utilizar. Pero el equipo estuvo bárbaro e hizo un partidazo. Yo jugué dos o tres minutitos al final para cerrar el juego para ayudar a los chicos con algún libre al final por si se nos acercaban. Un partido complicado donde no era tan sencillo como ahora que te transmita la televisión, entonces los juegos se complicaban.

En ese entonces ganar de visitante no era fácil, no tenías la seguridad que hoy te dan las redes, las cámaras o la televisión.

Nunca tuve un recibimiento como el que le dieron al equipo cuando llegó a Junín. Tengo guardado los diarios y los videos.

Pero los últimos cincuenta kilómetros ya ni me acuerdo cuanto tardamos en llegar a la fuente, al pleno centro de la ciudad. Esas cosas no creo que se vuelvan a repetir, en ningún equipo.



Y sobre todo haberlo vivido en Argentino con lo que te respondía la gente, con lo que apoyaba incondicionalmente, es algo imborrable para nosotros como jugadores y, por ejemplo, para una de mis hijas que lo ve en el video y no lo puede entender. No puede creer el fervor que le ponía la gente, primero para seguirnos y después para recibirnos.

Terminé la carrera profesional en Argentino, en el año 2008. Después jugué un año para despuntar el vicio en el torneo local de Bahía Blanca.

Hoy sigo ligado a básquet. Tengo la escuelita del club Argentino de Bahía Blanca donde ya llevo 14 años con los chicos. Son nenes de 3 a 9 años.

Y después trabajando, con lo que me permitió Argentino recibirme de abogado en el año 2003, el mismo año que ascendimos, así que ese fue un año redondo.

Hoy soy el delegado de la defensoría del pueblo en Bahía, tengo mi estudio, ya a mi hija le falta poco más de un año para recibirse, así que disfrutando de la profesión y trabajando de lo que me costó mucho sacrificio como recibirse pudiendo estar jugando al básquetbol.

Hoy salen menos jugadores. Los chicos hoy tienen muchas actividades, otras propuestas. Lamentablemente el básquet de Bahía no escapa al del resto del país. Igualmente van a seguir saliendo porque en Bahía hay 24 clubes federados con diez categorías por clubes. Ojalá se pueda volver a que los chicos se interesen, se preocupen, como lo hacíamos nosotros en su momento que permitió que salieran los campeones olímpicos como los que tenemos en Bahía o como la etapa dorada de la selección nacional. Cuesta el recambio, hay que apostar todo y seguramente van a seguir apareciendo.<