Los Indios aplastó a Social de Villa Ramallo

Los Indios no tuvo piedad de Social de Villa Ramallo y lo goleó anoche por 73-48 en el marco de la segunda fecha de la zona “B” del campeonato prefederal de clubes de básquetbol, Región CAB 1.

Con este triunfo el Canario manda con el puntaje ideal y sumó una buena cantidad de goles a favor.

El Canario va mejorando en su accionar en la medida que toma rodaje partido tras partido.

Dos buenas tareas de Damián Fernández y Guido Pinelli en el ganador. Alejandro Astudillo y Santiago Peralta, lo mejorcito de la visita.

Juega Cavul

Hoy a las 20 Cavul cierra en Lincoln la segunda fecha del prefederal recibiendo la visita de Somisa de San Nicolás. Dirigen Alexis Biset y Gonzalo Geada.

Por la zona “A” Argentino de Pergamino defenderá esta noche el invicto ante Belgrano de San Nicolás.

Programa Zona “B”

Fecha 2

San Martín 96 vs Sacachispas 58

Los Indios 73 vs Social 48

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Zona “A”

Fecha 2

El Linqueño 69 vs Comunicaciones 61

Defensores 71 vs Regatas 86

Cavul vs Somisa (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores.