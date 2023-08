Ganaron San Martín y El Linqueño

San Martín logró anoche una valiosa victoria como local ante Sacachispas de Villa Constitución por 96 a 58. La diferencia de goles es buena, aunque pudo ser mayor. Le faltaron cuatro jugadores: Ammiel Márquez, Renzo Diperna y los hermanos Santiago y Rafael Giraudo.

Victoria albiazul

En Lincoln, El Linqueño se hizo fuerte ante Comunicaciones de Pergamino a quien le ganó por 69 a 61. Este también es el primer triunfo del quinteto de la vecina localidad que comienza a acomodarse en la tabla posicional.

Juega Los Indios

Esta noche a las 20 Los Indios buscará estirar diferencias en la tabla posicional cuando reciba la visita de Social de Villa Ramallo. Dirigirán Raúl Sánchez y Julián Spighi.

Mañana Cavul

Cavul juega mañana domingo en Lincoln ante Somisa de San Nicolás, desde las 20.

Programa

Zona “B”

Fecha 2

San Martín 96 vs Sacachispas 58

Los Indios vs Social (hoy)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Zona “A”

Fecha 2

El Linqueño 69 vs Comunicaciones 61

Defensores 71 vs Regatas 86

Cavul vs Somisa (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores.