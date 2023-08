San Martín recibe hoy a Sacachispas

Comienza esta noche la segunda fecha del campeonato Prefederal Región CAB 1. En nuestra ciudad, San Martín recibe la visita de Sacachispas de Villa Constitución. Juegan en el Bastión de Belgrano desde las 21.30 con arbitraje de Luciano Maidana y Érika Slame.

En tanto, El Linqueño debuta en su casa contra Comunicaciones de Pergamino desde las 21. Dirigen Franco Anselmo y Franco Daiub. Los Indios, por su parte, juega mañana a las 20 en el estadio Tomás Corrado contra Social de Villa Ramallo y Cavul, el domingo en Lincoln ante Somisa de San Nicolás.

Programa

Zona “B”

Fecha 2

San Martín vs Sacachispas

Los Indios vs Social (sábado 26)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Zona “A”

Fecha 2

El Linqueño vs Comunicaciones

Defensores vs Regatas

Cavul vs Somisa (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores.