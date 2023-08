Paso en falso de Cavul y El Linqueño en su debut

El zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Y ese fue Pablo Domingo Dastugue. “Patota” goleó a Cavul 114 a 81.

Es que este torneo se juega por puntos y goles. Y por lo pronto Regatas saca una ventaja de goles que después el tiempo dirá. Pero en el mientras tanto, anoche, fue caja de empleados.

A El Linqueño también le fue mal, pero no tan mal. Perdió en su visita Somisa por 75 a 61, con catorce de diferencia que parece mucho, pero no es tanto. Habrá que ver en el desquite que es lo que pasa.

Fixture

Zona “A”

Fecha 1 (anoche)

Comunicaciones 79 vs Defensores 81

Somisa 75 vs El Linqueño 61

Regatas 114 vs Cavul 81

Fecha 2 (Viernes 25)

Cavul vs Somisa

Defensores vs Regatas

El Linqueño vs Comunicaciones

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores

Fecha 4 (viernes 8/9)

Cavul vs El Linqueño

Somisa vs Defensores

Regatas vs Comunicaciones

Fecha 5 (Viernes 15)

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Fecha 8 (viernes 13)

Cavul vs Comunicaciones

Regatas vs Somisa

Defensores vs El Linqueño

Fecha 9 (viernes 20)

El Linqueño vs Cavul

Defensores vs Somisa

Comunicaciones vs Regatas

Fecha 10 (viernes 27)

Somisa vs Comunicaciones

Cavul vs Defensores

Regatas vs El Linqueño.