San Martín juega en San Nicolás y Los Indios viaja a Villa Constitución

Esta noche comienza el campeonato prefederal de clubes de básquetbol. San Martín visita a Belgrano de San Nicolás, desde las 21, con el arbitraje de Martín Ibañez e Ignacio Petroni.

Los Indios viajará a Villa Constitución para enfrentar a Sacachispas. Allí dirigirán Ezequiel Valente y Andrés Ferrari. Además El Linqueño juega en Somisa y Cavul se presenta a la vera del Río Paraná para confrontar con el club de Regatas San Nicolás. Todos los partido son a las 21.

Fixture

Zona “A”

Fecha 1 (hoy)

Comunicaciones vs Defensores

Somisa vs El Linqueño

Regatas vs Cavul

Fecha 2 (Viernes 25)

Cavul vs Somisa

Defensores vs Regatas

El Linqueño vs Comunicaciones

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores

Fecha 4 (viernes 8/9)

Cavul vs El Linqueño

Somisa vs Defensores

Regatas vs Comunicaciones

Fecha 5 (Viernes 15)

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Fecha 6 (Viernes 29)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Fecha 8 (viernes 13)

Cavul vs Comunicaciones

Regatas vs Somisa

Defensores vs El Linqueño

Fecha 9 (viernes 20)

El Linqueño vs Cavul

Defensores vs Somisa

Comunicaciones vs Regatas

Fecha 10 (viernes 27)

Somisa vs Comunicaciones

Cavul vs Defensores

Regatas vs El Linqueño

Zona “B”

Fecha 1 (hoy)

Sacachispas vs Los Indios

Belgrano vs San Martín

Social vs Argentino

Fecha 2 (Viernes 25)

San Martín vs Sacachispas

Los Indios vs Social (sábado 26)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Fecha 4 (viernes 8/9)

Belgrano vs Los Indios

Social vs Sacachipas

Argentino vs San Martín (domingo 10)

Fecha 5 (Viernes 15)

Sacachispas vs Belgrano

San Martín vs Social

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Fecha 6 (viernes 29)

San Martín vs Belgrano

Los Indios vs Sacachispas (sábado 30)

Argentino vs Social (domingo 1/10)

Fecha 7 (viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Fecha 8 (viernes 13)

Social vs Belgrano

Los Indios vs San Martín (sábado 14)

Argentino vs Sacachispas (domingo 15)

Fecha 9 (viernes 20)

San Martín vs Argentino

Sacachispas vs Social

Los Indios vs Belgrano (sábado 21)

Fecha 10 (viernes 27)

Belgrano vs Sacachispas

Social vs San Martín

Argentino vs Los Indios (domingo 29)

Forma de disputa

Luego de terminada la fase regular los ubicados del 1er al 4to lugar de cada zona jugarán la etapa de cuartos de final, al mejor de 3 partidos. El primero y eventual tercero en cancha del mejor ubicado. En caso de igualdad de posición en zona de los finalistas se tendrá en cuenta, mejor ubicado de una tabla general calculada al finalizar fase regular.

Cuartos de final

p1) 1ro zona a vs 4to zona b

p2) 2do zona a vs 3ro zona b

p3) 3ro zona a vs 2do zona b

p4) 4to zona a vs 1ro zona b

Semifinales

p5) gan de p1 vs gan de p3

p6) gan de p2 vs gan de p4

Final

p7) gan de p5 vs gan de p6 (por el campeón y 1ra y 2da plaza federal)

p8) perd de 5 vs perd de 6 (por 3ra plaza al federal).