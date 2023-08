San Martín y Los Indios jugarán en la tercera fecha

Tras conocerse el fixture del certamen prefederal, el primer clásico entre los equipos de San Martín y Los Indios tendrá lugar en el barrio Belgrano, al tiempo que la revancha irá el sábado 14 en el estadio Tomás Corrado.

En el programa de partidos, Los Indios tiene tres afuera en la primera rueda y solo dos de local, revirtiendo la situación en los desquites donde, con todos los equipos ya con mucho rodaje, deberán venir a la calle Borges.

San Martín tiene la situación al revés. Son tres de local en el arranque, con solo dos visitantes, y al revés en la segunda ronda.

Ni siquiera el celeste ligó el clásico de visitante en la primera rueda y recibirá al Canario en el Bastión el viernes primero de septiembre.

Esta vez para los equipos juninenses la moneda echó cara para Los Indios y seca para San Martín, más allá de que esto es relativo y hay que ganarle a todos para poder clasificar.

Forma de disputa

Luego de terminada la fase regular, los ubicados del 1er al 4to lugar de cada zona jugarán la etapa de cuartos de final, al mejor de 3 partidos. El primero y eventual tercero en cancha del mejor ubicado. En caso de igualdad de posición en zona de los finalistas, se tendrá en cuenta al mejor ubicado de una tabla general calculada al finalizar la fase regular.

Cuartos de final

p1) 1ro zona a vs 4to zona b

p2) 2do zona a vs 3ro zona b

p3) 3ro zona a vs 2do zona b

p4) 4to zona a vs 1ro zona b

Semifinales

p5) gan. de p1 vs gan. de p3

p6) gan. de p2 vs gan. de p4

Final

p7) gan. de p5 vs gan. de p6 (por el campeonato y 1ra y 2da plaza al Federal)

p8) perd. de 5 vs perd. de 6 (por 3ra plaza al Federal)

Fixture

Zona “A”

Fecha 1 (Viernes 18/8)

Comunicaciones vs Defensores

Somisa vs El Linqueño

Regatas vs Cavul

Fecha 2 (Viernes 25/8)

Cavul vs Somisa

Defensores vs Regatas

El Linqueño vs Comunicaciones

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Comunicaciones vs Cavul

Somisa vs Regatas

El Linqueño vs Defensores

Fecha 4 (viernes 8/9)

Cavul vs El Linqueño

Somisa vs Defensores

Regatas vs Comunicaciones

Fecha 5 (Viernes 15/9)

Comunicaciones vs Somisa

Defensores vs Cavul

El Linqueño vs Regatas

Fecha 6 (Viernes 29/9)

Defensores vs Comunicaciones

El Linqueño vs Somisa

Cavul vs Regatas

Fecha 7 (Viernes 6/10)

Somisa vs Cavul

Regatas vs Defensores

Comunicaciones vs El Linqueño

Fecha 8 (Viernes 13/10)

Cavul vs Comunicaciones

Regatas vs Somisa

Defensores vs El Linqueño

Fecha 9 (Viernes 20/10)

El Linqueño vs Cavul

Defensores vs Somisa

Comunicaciones vs Regatas

Fecha 10 (Viernes 27/10)

Somisa vs Comunicaciones

Cavul vs Defensores

Regatas vs El Linqueño

Zona “B”

Fecha 1 (Viernes 18/8)

Sacachispas vs Los Indios

Belgrano vs San Martín

Social vs Argentino

Fecha 2 (Viernes 25/8)

San Martín vs Sacachispas

Los Indios vs Social (sábado 26)

Argentino vs Belgrano (domingo 27)

Fecha 3 (Viernes 1/9)

Sacachispas vs Argentino

Belgrano vs Social

San Martín vs Los Indios

Fecha 4 (viernes 8/9)

Belgrano vs Los Indios

Social vs Sacachipas

Argentino vs San Martín (domingo 10)

Fecha 5 (Viernes 15/9)

Sacachispas vs Belgrano

San Martín vs Social

Los Indios vs Argentino (sábado 16)

Fecha 6 (Viernes 29/9)

San Martín vs Belgrano

Los Indios vs Sacachispas (sábado 30)

Argentino vs Social (domingo 1/10)

Fecha 7 (Viernes 6/10)

Sacachispas vs San Martín

Belgrano vs Argentino

Social vs Los Indios

Fecha 8 (Viernes 13/10)

Social vs Belgrano

Los Indios vs San Martín (sábado 14)

Argentino vs Sacachispas (domingo 15)

Fecha 9 (Viernes 20/10)

San Martín vs Argentino

Sacachispas vs Social

Los Indios vs Belgrano (sábado 21)

Fecha 10 (Viernes 27/10)

Belgrano vs Sacachispas

Social vs San Martín

Argentino vs Los Indios (domingo 29).

Otro amistoso Villegas-El Linqueño

El viernes pasado en el estadio Eduardo Pis Ágata, El Linqueño fue local ante Atlético Villegas, en un partido de carácter amistoso de preparación para el torneo prefederal. Ganó

El Linqueño 63 a 51. Debutaron los refuerzos albiazules Enzo Carnaghi (17 puntos), Santiago Bornic (14), Emanuel Fulcheri y Luis Papalardi (6). Luego, Agustín Rondelle (12), Joaquín Barrera (6), Rafael Stola (4), Joaquín Larzábal (4). Hoy juegan la revancha en Villegas.

El Linqueño deburará en el prefederal visitando a la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA) el 18 del corriente mes.