Argentino comienza el miércoles 23 con las prácticas de cara a una nueva temporada

El entrenador principal del plantel profesional del club Atlético Argentino, Matías Huarte, confirmó la fecha de largada para una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El Turco comienza el miércoles 23 con las prácticas para ir lentamente ensamblando el equipo que ya cuenta con Guillermo Aliende, Agustín Facello y Santiago Capelli (bases); los escoltas serían una ficha extranjera y Diego Colón Méndez; los 3: Jonatan Slider, Santiago Bilbao y Santino Romegialli; los 4: Juan Cangelosi y Augusto Gennero; los 5; Nicolás Giménez y una ficha extranjera.

Las fichas extranjeras

Las fichas extranjeras ya estarían. El problema es el dólar que no se estabiliza y no se sabe a ciencia cierta que va a pasar de acá a inicios del campeonato. Una vez que se dan a conocer, es difícil ir para atrás. Este sería el motivo que por ahora no salen al ruedo los extranjeros, novatos por supuesto.

Tintorelli en Ferro

Luego de haber vestido las camisetas de Olímpico, Peñarol, San Martín, Quimsa y otros equipos más, el interno juninense de 2,05 metros se podrá el verde y blanco de Ferro Carril Oeste. Tintorelli junto con Luchi serán los encargados de la zona pintada sumando experiencia, además contarán con la juventud de Lautaro Mare en la misma posición.

Por el lado del santafesino, viene de jugar en Hispano Americano, Comunicaciones de Mercedes y Peñarol de Mar del Plata, entre otros. El jugador de 27 años, que ahora se encuentra en China jugando los juegos universitarios con el seleccionado argentino, llega para reforzar el perímetro, el tiro de tres y también cuenta con una gran capacidad de salto.

Se suman a un equipo que ya cuenta con Valentín Bettiga, Tomás Spano, Marco Luchi, Franco Borsellino, Lautaro Mare, Emiliano Lezcano y Felipe Rodríguez mientras se espera la confirmación de otro interno.

Jerry Evans se suma a Oberá

Oberá Tenis Club confirmó el arribo al Celeste del jugador estadounidense Jerry Evans Jr, quien nació el 19 de diciembre de 1990 y mide 2m03 de altura. Su último club fue el Club Deportivo Universidad de Concepción (Chile), con quién disputó la Basketball Champions League Américas en la última edición; en Argentina supo jugar para Quimsa en 2021.

El norteamericano, oriundo de Nevada, tiene 32 años, se desempeña como ala-pivote, mide 2.03 y viene de consagrarse campeón en la Liga de Chile con Concepción en la pasada campaña. Terminó la temporada con grandes promedios de 17.3 puntos y 8.7 rebotes en 33.4 minutos de juego.

Evans será una de las fichas mayores del equipo dirigido por Fabio Demti y se suma a las confirmaciones de Charles Mitchell, Jonatan Torressi, Agustín Barreiro, Juan Ignacio Laterza, Rodrigo Gallegos y Enzo Filippetti (U23), además de las fichas U23 de Francisco Tarnowyk, Nicolás Quiroga y Alejo Azpilicueta, entre otros integrantes de la Liga de Desarrollo.

Jeff Solarin acordó su continuidad en Obras

El ala pivote Jeff Solarin renovó por una temporada y continuará en Obras para la edición 2023-24 de Liga Nacional. La confirmación de su continuidad llega días después del fichaje del nuevo entrenador del equipo, Peter Domínguez.

Solarin jugó 51 partidos con el Rockero, incluyendo BCLA y Liga Nacional, y promedió 9.7 puntos (51.8% en tiros de campo, 35.8% en triples), 4.7 rebotes y 22.8 minutos por aparición.

El estadounidense llegó a Obras previo al inicio del curso 2022-23 procedente del Zamora de España en LEB Plata, club en el que promedió 14.7 puntos y 6.3 rebotes por aparición.

Formado en Idaho State Bengals de la NCAA, donde estuvo en las temporadas 2013-14 y 2014-15, tuvo también paso por Isover Basquet Azuqueca y Real Murcia del básquetbol español.

Devon Collier es la última pieza de Olímpico para la Liga

Olímpico cerró su plantel liguero con la incorporación del experimentado Devon Collier, un interno que puede jugar de ala pivote o pivote con 32 años y 2.03 metros de altura. El americano, nacionalizado para jugar con Puerto Rico, es la última ficha del conjunto de La Banda.

Collier registra pasos por diferentes equipos de la Liga de Puerto Rico, como Capitanes de Arecibo, Caciques de Humacao, Indios de Mayagüez, Poltiers de Francia y Nacional de Uruguay, entre otros destinos. Su último paso lo tuvo en Arecibo, donde jugó desde el 2018 hasta el presente.

Previo a lo que será su primera experiencia por la Liga Nacional, el internacional de 32 años promedió 5.3 puntos con 4.0 rebotes y un excelente 63% desde el campo en la última campaña de la Liga de Puerto Rico.

Devon Collier es la octava ficha mayor del elenco de Leonardo Gutiérrez junto a Nicolás Aguirre, Jonathan Machuca, Juan Pablo Arengo, Tomás Zanzottera, Patricio Tabárez, Nicolás Romano y Phillip Lockett, más los U23 Alex Negrete y Hernán Losito.

Paz regresa a Independiente

Independiente de Oliva confirmó la contratación de Ezequiel Paz, un jugador que nació en el club. Para darlo a conocer, hizo una gran producción periodística con pitos, bombos y matracas.