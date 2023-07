Maxi Tamburini: “Estoy contento y motivado”

En estas horas se cerró la contratación de Maximiliano Tamburini como nuevo entrenador de Atlético Villegas para la próxima Liga Prefederal que comenzará los primeros días de agosto.

Luego de un muy buen trabajo en este semestre, Sarmiento deberá trabajar para buscar reemplazante para el Torneo Clausura de la AJB. Tamburini dialogó con Democracia antes de partir para la ciudad bonaerense.

Su paso por Sarmiento

“Estoy muy agradecido con la comisión directiva que me dio la oportunidad de lanzarme como entrenador principal, confiando en mí. Les devolví toda la confianza, no solo por resultados deportivos, sino que hicimos un lindo trabajo integral, donde se sumaron un montón de chicos desde mini hasta U-19. En Primera se hizo una gran campaña, terminamos siendo un equipo muy competitivo y que entrenó casi todos los días sin descanso. En un ámbito semiprofesional, donde los jugadores no recibían un sueldo, tengo que decir que estoy eternamente agradecido a ellos por dejarse dirigir de esta forma” .

Su llegada a Atlético Villegas

“El club Atlético Villegas despidió al último entrenador que tuvo en el Federal y estaba en la búsqueda de un reemplazante. Lo que me gustó es que, a pesar de estar yo en competencia, me insistieron sin buscar un plan B, lo que habla de convicción. Nos pusimos de acuerdo en los ítems que pedí mejorar desde lo deportivo. Fui a visitar al club para la firma del contrato, cerramos todos los detalles y me encantó la estructura de la institución. Voy a trabajar cómodo, hay salas de videos, salas de reuniones, un hermoso buffet, entre muchas otras cosas que me gustaron. Y desde lo deportivo, buscaremos pelear cada partido”.

El rol de DT

“Si bien soy joven, siento que me estoy preparando hace mucho. Mi familia, mis amigos lo saben. Siempre prometo hacer mi tarea con mucha pasión y por lo menos en mi paso por Sarmiento se vio y fue valorado. Después, creo que Los jugadores tienen que saber de básquet, no sólo hacer lo que yo les digo. Tienen que ser protagonistas. Deben estar muy dispuestos, entrenarse duro.Tenemos las condiciones de entrenamiento que queríamos, pero eso no garantiza nada. Esperemos que agarren la idea rápido. Estoy contento y motivado”, finalizó el Guante.

Martín Castellazzi, cerca de Unión de Santa Fe

El entrenador juninense Martín Castellazzi dejó su cargo en Defensores de Villa Ramallo y, según pudo averiguar Democracia, tendría todo acordado para ser asistente de Unión de Santa Fe para la próxima Liga Nacional, donde el entrenador principal será Sebastian Puñet. El ex Sarmiento, habría recibido el llamado de Argentino para sumarse al cuerpo técnico, pero prefirió seguir fuera de la ciudad y recalará en el Tatengue.

Los Indios se arma

Los Indios se aseguró las fichas de Guido Pinelli y Valentín Feuillade, provenientes de Ciclista Juninense, para disputar el próximo torneo prefederal. Pretende los servicios de Franco Lombardi y negocia con dos pivot foráneos.

9 de Julio

En tanto 9 de Julio sumó al pivot Lucas Banegas, ex Argentino de Junín.

De San Nicolás

Por la Asociación de San Nicolás ingresan: Belgrano, Regatas, Somisa, Defensores, Los Andes y Sacachispas de Villa Constitución.