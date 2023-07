Los Indios y Argentino protagonizan esta tarde la primera final del campeonato Apertura U19

Luego de la densa humedad reinante el viernes por la noche, hoy se jugará el primer punto de la final de U19 entre Los Indios y Argentino. La cita es en el estadio Tomás Corrado, desde las 19. Dirigen Gonzalo Geada, Julián Spighi y Erika Slame.

Cuartos de final Mayores

Desempates

Club Sarmiento

Mayores - Sarmiento 78 (2) – Cavul 64 (1)

Club Los Indios

Mayores - Los Indios 60 (2) – Argentino 51 (1)

Semifinal Mayores

Ida

Club Sarmiento

Sarmiento 76 (0) vs San Martín 79 (1)

Club 9 de Julio

9 de Julio 74 (1) vs Los Indios 59 (0)

Vuelta

Club Los Indios

Los Indios 57 (0) vs 9 de Julio 77 (1)

Club San Martín

San Martín 85 (2) vs Sarmiento 56 (0)

En caso de tercer juego jueves 20

Final Mayores

Martes 25

21 9 de Julio vs San Martín

Jueves 27

21 San Martín vs 9 de Julio

En caso de tercer juego: vierne 28

Semifinal de U19

Ida

Club Cavul

U19 Cavul 53 (0) – Argentino 74 (1)

Club El Linqueño

U19 -El Linqueño 60 (0) - Los Indios 67 (1)

Vuelta

Club Argentino

U19 – Argentino 109 (2) – Cavul 46 (0)

Club Los Indios

U19 - Los Indios 76 (2) - El Linqueño 63 (0)

Final U19

Domingo 23

19 Los Indios vs Argentino

Lunes 24

19 Argentino vs Los Indios

En caso de tercer juego: martes 25

Final de U15

Ida

Club El Linqueño

U15 - El Linqueño 70 (1) - Los Indios 48 (0)

Vuelta

Club Los Indios

U15 - Los Indios 55 (0) - El Linqueño 70 (2)

Semifinal U17

Ida

Club El Linqueño

U17 Cavul 65 (0) - Los Indios 81 (1)

U17 El Linqueño 89 (1) – Porteño 54 (0)

Vuelta

Club Porteño

U17- Porteño 62 (0) - El Linqueño 79 (2)

Club Los Indios

U17 - Los Indios 72 (0) – Cavul 55 (2)

Final U17

Miércoles 26

19.30 El Linqueño vs Los Indios “B”

Viernes 28

19.30 Los Indios “B” vs El Linqueño

En caso de tercer juego: domingo 30.