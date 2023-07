Sportivo Rojas es el campeón de U13

Sportivo Rojas se consagró campeón de U13 y también se quedó con el derecho de organizar dos final four: el de U17 y U18 (para después de las vacaciones de invierno).

En U15 restan jugar Sport de Pergamino y El Linqueño. Lo harán el sábado 15. Si gana El Linqueño, los cruces de final four son: Sportivo Rojas vs Sports de Pergamino y San Martín vs El Linqueño. Si gana Sports juegan: Sportivo Rojas vs El Linqueño y San Martín vs Sports de Pergamino.

En U18 también restan jugar Sports de Pergamino vs El Linqueño, pero no incide en la programación de final four. Acá juegan Sportivo Rojas vs Sports de Pergamino y Porteño de Chacabuco vs Argentino de Junín.

En mayores, la final por el título es el viernes que viene, para la que San Martín recibe a Sportivo Rojas en el Bastión de Belgrano.

Y en mini ya había salido campeón Argentino de Junín, que ayer festejó en su casa en oportunidad de recibir a Porteño de Chacabuco.

Resultados

Sábado

U13 Sportivo Rojas 20 - Argentino (Chiv) 0

U15 Sportivo Rojas 59 - Argentino (Chiv) 8

U13 Sportivo Rojas 47 - Argentino (Chiv) 11

Ayer

U15 San Martín 38 - Sportivo Rojas 44

U18 San Martín 42 - Sportivo Rojas 52

Mini Argentino (J) 45 - Porteño Chac. 25

U13 Argentino (J) 19 - Porteño Chac. 53

U15 Argentino (J) 19 - Porteño Chac. 33

U18 Argentino (J) 38 - Porteño Chac. 85

Mini Moreno (Br) 0 – Los Indios 20

U13 Moreno (Br) 22 – Los Indios 43.