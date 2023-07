Ganaron Argentino y El Linqueño en cuartos de U15

En la continuidad de los cuartos de final de la categoría U15, anoche ganaron Argentino sobre Ciclista y El Linqueño contra Cavul. Hoy va la otra llave U15: Los Indios vs Porteño y 9 de Julio vs Argentino “B”. Además hoy se juega el segundo play in de U17 entre Ciclista y Argentino por el último lugar en cuartos de final. Detalle:

Cuartos de final de U19

Juego I

U19 - Sarmiento 31 Vs Los Indios 56

U19- 9 de Julio 57 Vs Cavul 60

U19 – San Martín 58 Vs Argentino 83

U19 - Ciclista 68 Vs El Linqueño 70

Juego II

Club Los Indios

U19- 2° Los Indios 72 (2) - 7° Sarmiento 59 (0)

Club Cavul (juego II)

U19- 4° Cavul 69 (2) - 5° 9 de Julio 64 (0)

U19 - 1° Argentino 92 - 8° San Martín 36

U19 - 3° El Linqueño 62 - 6° Ciclista 60

Semis

Argentino vs Cavul

Los Indios vs El Linqueño

Cuartos de final U15

Juegos I

U15 – 8º Porteño 21 (0) - 1° Los Indios 85 (1)

U15 - 7° Argentino "B" 60 (0) - 2° 9 de Julio 79 (1)

Anoche

U15 - 6° Cavul 52 (0) - 3° El Linqueño 99 (1)

U15 - 5° Ciclista 48 (0) - 4° Argentino "A" 71 (1)

Hoy (juegos II)

Club Los Indios

19:30 U15 1° Los Indios - 8° Porteño

Club 9 de Julio

19:30 U15 2° 9 de Julio - 7° Argentino "B"

En caso de tercer juego será viernes 7 de julio

Jueves 6

Club El Linqueño

19:30 U15 - 3° El Linqueño - 6° Cavul

Club Argentino

18 U15 - 4° Argentino "A" - 5° Ciclista

En caso de tercer juego será sábado 8 de julio

Semis

Ganador Argentino/Porteño vs ganador Los Indios/Ciclista

Ganador 9 de Julio/Argentino “B” vs ganador El Linqueño/Cavul

Play In U17

U17 (1) San Martín 80 - Ciclista 57

U17 (2) Argentino 89 - Sarmiento 38

Hoy

20 Ciclista Vs Argentino

Play In Mayores

Jueves 6

Club El Linqueño

21:15 Mayores - (1) El Linqueño - Argentino

Club Porteño

21:15 Mayores (2) Porteño - Ciclista

Domingo 9

20 Perdedor del (1) Vs Ganador del (2)

Cuartos de final U17

Viernes 7

Club Los Indios

20 U17 6° Los Indios "A" - 3° El Linqueño

Club 9 de Julio

20 U17 5° 9 de Julio - 4° Cavul

Sábado 8

Club

20 U17 7° - 2° Porteño

Club

18:30 U17 8° - 1° Los Indios "B"

Domingo 9

Club El Linqueño

17 U17 3° El Linqueño - 6° Los Indios "A"

Club Cavul

20 U17 - 4° Cavul - 5° 9 de Julio

En caso de tercer juego será el lunes 10

Lunes 10

Club Porteño

19:30 U17 2° Porteño - 7° San Martín

Club Los Indios

19:30 U17 1° Los Indios "B" - 8°

En caso de tercer juego será el martes 11

Cuartos de final de Mayores

Lunes 10

Club Cavul

21 Mayores - 5° Cavul - 4° Sarmiento

Club Rivadavia

21 Mayores - 6° Rivadavia - 3° 9 de Julio

Martes 11

Club

21:15 Mayores - 8° - 1° San Martín

Club

21:15 Mayores - 7° - 2° Los Indios

Miércoles 12

Club Sarmiento

21:15 Mayores - 4° Sarmiento - 5° Cavul

Club 9 de Julio

21:15 Mayores - 3° 9 de Julio - 6° Rivadavia

Jueves 13

Club San Martín

21:15 Mayores - 1° San Martín - 8°

Club Los Indios

21:15 Mayores - 2° Los Indios - 7°

Goleadores