Argentino es el campeón de minibásquetbol

De la mano de Coco y Silvia Nigro, Argentino dio la vuelta en la categoría minibásquet por el torneo local de básquet femenino.

Ayer el encuentro de formativas entre Sportivo Rojas - Argentino (Chivilcoy) no se jugó porque el visitante no pudo llegar a destino (corte de ruta por accidente vial).

Resta la disputarse la fecha once de las divisiones formativas. Las mayores esperan por los play off.

Mini

El Linqueño 14 - CAVUL 30

Los Indios 23 - GYE (P) 16

Porteño (Ch) 20 - Moreno (Br) 0

CAVUL 0 - San Martín 20 (adelanto fecha 11)

U13

Los Indios 30 - GYE (P) 47

Porteño (Ch) 56 - Moreno (Br) 32

U15

Sports (P) 49 - Atl 9 de Julio 16

El Linqueño 199 - CAVUL 3

Porteño (Ch) 45 - Moreno (Br) 22

CAVUL 8 - San Martín 74 (adelanto fecha 11)

U18

Sports (P) 55 - Atl 9 de Julio 49

Porteño (Ch) 81 - Moreno (Br) 43

Mayores (pendiente fecha 8)

Sportivo Rojas 40 - Argentino (Chiv) 30

Última fecha

Sports (Pergamino) vs El Linqueño

CAVUL vs San Martín

Sportivo Rojas vs Argentino (Chi)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Moreno (Br) vs Los Indios

GYE (Pergamino) vs Atl 9 de Julio.