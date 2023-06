Los Indios “B” logró localía eterna para play off en U17

Anoche terminó la fase regular en U17 y U19. Los Indios “B” ganó en Lincoln ante Cavul por 89 a 52 y tiene toda la definición de play off en su casa de cara al título. Además en U19 Cavul derrotó a Los Indios por 80-75 y enfrentará a Ciclista en cuartos de final (esta categoría no tiene play in porque son 8 equipos justos). Detalle:

Mayores

Los play in de mayores son: 1) El Linqueño vs Argentino (en Lincoln) y 2) Porteño vs Ciclista (en Chacabuco).

Play in U17

Juego 1) San Martín vs Ciclista

Juego 2) Argentino vs Sarmiento.

Cuartos U19

Argentino vs San Martín

Los Indios vs Sarmiento

El Linqueño vs 9 de Julio

CAVUL vs Ciclista

Fecha Pendientes

Anoche

U17 Cavul "B" 52 - Los indios "B" 89

U19 Cavul 80 - Los indios 75

Play in (hoy)

19.30 U15 Porteño vs Alsina

Fechas cuartos u19 y U15

Cuartos de final de U19

Hoy jueves 29

21 U19 - Sarmiento Vs Los Indios

21 U19- Ciclista Vs Cavul

Viernes 30

21 U19 – San Martín Vs Argentino

21 U19 - 9 de Julio Vs El Linqueño



Primer partido se juega en la cancha del peor posicionado

Sábado 1/7

18:30 U19- Los Indios Vs Sarmiento

18:30 U19- Cavul Vs Ciclista

Domingo 2

18:30 U19 - Argentino Vs Sarmiento

18:30 U19 – El Linqueño Vs 9 de Julio

Cuartos de Final de U15

Lunes 3

19:30 U15 – Porteño/San Martín Vs Los Indios

19:30 U15 – Argentino B Vs 9 de Julio

Martes 4

19:30 U15 – Cavul Vs El Linqueño

19:30 U15 - Ciclista Vs Argentino

Miércoles 5

19:30 U15 Los Indios Vs Porteño/San Martín

19:30 U15 9 de Julio Vs Argentino

En caso de tercer juego será viernes 7 de julio

Jueves 6

19:30 U15 – El Linqueño Vs Cavul

19:30 U15 - Argentino Vs Ciclista

En caso de tercer juego será sábado 8 de julio

Goleadores