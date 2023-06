Cavul goleó anoche a Unión Carmeña

Anoche terminó la fase regular del campeonato de primera división. Cavul derrotó en Lincoln a Unión Carmeña por 86-31. Los play in son: Juego 1) El Linqueño vs Argentino (en Lincoln) y 2) Porteño vs Ciclista (en Chacabuco).

En tanto por el play in de U15 Argentino “B” le ganó a Porteño de Chacabuco por 80 a 74 y se aseguró el 7mo lugar. Enfrentará a 9 de Julio en cuartos de final. Mañana Porteño recibe a San Martín por la octava y única plaza disponible.

Play in U17

Tentativamente los play in U17 serían: Juego 1) San Martín vs Ciclista y Juego 2) Argentino vs Sarmiento.

Cuartos U19

Si el miércoles gana Los Indios en Lincoln, cosa que es muy factible, los cuartos de U19 serían:

Argentino vs San Martín

Los Indios vs Sarmiento

El Linqueño vs 9 de Julio

CAVUL vs Ciclista

Fecha Pendientes

Anoche

U17 - Cavul 73 – Unión 40

Mayores – Cavul 86 – Unión 31

Hoy miércoles

Club Cavul

19.30 U17 Cavul "B" _ Los indios "B"

21.15 U19 Cavul _ Los indios

Play in (anoche)

U15 Argentino “B” 70 vs Porteño 54

U15 San Martín 41 vs Alsina 16

Jueves 29

19.30 U15 Porteño vs Alsina

Fechas cuartos u19 y U15

Cuartos De Final De U19

Jueves 29 De Junio De 2023

21:00 U19 - 7° Vs 2°

21:00 U19- 5° Vs 4°

Viernes 30 De Junio De 2023

21:00 U19 - 8° Vs 1°

21:00 U19 - 6° Vs 3°

Primer partido se juega en la cancha del peor posicionado

Sabado 1 De Julio De 2023

18:30 U19- 2° Vs 7°

18:30 U19- 4° Vs 5°

Domingo 2 De Julio De 2023

18:30 U19 - 1° Vs 8°

18:30 U19 - 3° Vs 6°

Cuartos de final de U15

Lunes 3 De Julio De 2023

19:30 U15 - 8° Vs 1°

19:30 U15 - 7° Vs 2°

Martes 4 De Julio De 2023

19:30 U15 - 6° Vs 3°

19:30 U15 - 5° Vs 4°

Miercoles 5 De Julio De 2023

19:30 U15 1° Vs 8°

19:30 U15 2° Vs 7°

En caso de tercer juego será viernes 6 de julio

Jueves 6 De Julio De 2023

19:30 U15 - 3° Vs 6°

19:30 U15 - 4° Vs 5°

En caso de tercer juego será sábado 7 de julio

Goleadores