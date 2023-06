Argentino y 9 de Julio fueron los grandes ganadores de este fin de semana en CAB 1

Argentino se hizo fuerte ayer en El Fortín de las Morochas para adjudicarse el cuadrangular final CAB 1 de la categoría U13 y de esta manera ocupar la única plaza disponible para la final nacional.

Los chicos del CAA derrotaron a Argentino de Pergamino en el inicio del certamen por 88 a 46 y fueron directo a la final. Allí se toparon con el Club de Regatas San Nicolás y –reeditando un viejo clásico del noroeste de la provincia de Buenos Aires- volvieron a ganar por 80 a 72 saliendo campeones.

9 de Julio, otro de los equipos juninenses que fue patrón y sota en Pergamino. El quinteto del barrio del obelisco, comandado por Esteban Lidonel Cattelani, copó Pergamino para alcanzar la final nacional U15.

El “9” arrancó ganando ante el local, gimnasia, por 66 a 63. Fue directo a la final donde se topó con Belgrano de San Nicolás y le ganó merecidamente por 64 a 53 para dar la vuelta en rodeo ajeno. Ahora los espera la etapa nacional.

Resultados U13

Argentino J 88 vs Argentino P 46

Regatas SN 85 vs San Martín 60

Tercer puesto: Argentino P 54 vs San Martín 49

Final: Argentino J 80 vs Regatas SN 72

Resultados U15

Gimnasia Perg. 63 vs 9 de Julio 66

Sp. Rojas 19 vs Belgrano SN 69

Tercer puesto: Gimnasia Perg. 71 vs Sp. Rojas 23

Final: 9 de Julio 64 vs Belgrano SN 53

En Rojas

En tanto en la ciudad de Rojas, por el cuadrangular U15 femenino, el club de Regatas San Nicolás fue primero; Sportivo Rojas segundo; El Linqueño tercero y San Martin cuarto.