Los Indios es el campeón del torneo de Minibásquetbol

Los Indios es el primer ganador de la temporada basquetbolística 2023. En la tarde de ayer derrotó a El Linqueño 75 a 32 y ganó el campeonato “Apertura” de Mini 2023.

Fue un gran torneo organizado por la comisión de mini que preside Analía Simón, con mucha competencia para los más chiquitos de nuestro básquetbol.

El campeón

Integraron el equipo de Los Indios los jugadores: Bautista Castillo, Joaco Echaire, Joaco Funes, Octavio Díaz, Bruno Bugiolachi, Juan Ignacio Martínez, Valentín Fernández, Benjamín Rosso, Jeremías Monserrat, Francisco Di Feo, Leonardo Güemill, Bautista Marchetti, Felipe Barile, Juan Groba, Benjamín Navone, Patricio Castría y Bautista Silvestre. Entrenador: Vincent Taró. Asistente: Tomás Palomero.

Definición U13

La definición de los U13 ya tiene fecha. El 1 de julio se juega la zona estímulo y el 8 de julio va la zona campeonato, con un cuadrangular entre Argentino, San Martín, 9 de Julio y Los Indios.

Resultados

Mini

Sarmiento 66 vs Social 21

Porteño 38 vs Cavul 17

Los Indios 75 vs El Linqueño 32

Argentino 42 vs Alsina 25

9 de Julio 85 vs Ciclista 63

San Martín 37 vs Junín 38

U13

Porteño 32 vs Cavul 52

Los Indios 62 vs El Linqueño 34

Argentino 20 vs Alsina 0

9 de Julio 78 vs Ciclista 46

San Martín 66 vs Junín 25.