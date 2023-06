Los Indios viaja a San Nicolás

Por el cuadrangular femenino U13 CAB 1, las chicas de Los Indios van hoy a San Nicolás de los arroyos a pelear un lugar en la etapa nacional.

En tanto, Argentino de Junín salió sorteado para organizar la semifinal del cuadrangular CAB 1 categoría U15 masculino. Será mañana domingo en El Fortín de las Morochas con la presencia de Regatas San Nicolás, Argentino de Pergamino y San Martín de Junín.

Mañana San Martín va a rojas para la etapa final femenina de U15. Detalle:



U13 femenino (hoy sábado 24)

Sede: Regatas San Nicolás

11 – Los Indios Vs Regatas

13 – Sportivo Rojas vs Perdedor

17 – Sportivo Rojas vs Ganador

(primero y segundo pasan a la instancia nacional)



U15 Femenino (domingo 25)

Sede: Sportivo Rojas

Cronograma:

11 – Linqueño Vs Regatas

13 – Sportivo Rojas Vs San Martín

15 – Perdedor Vs Perdedor

17 – Ganador Vs Ganador

(primero y segundo pasan a la instancia nacional)



U17 femenina (domingo 25)

Sede: Regatas San Nicolás

11 Final: Regatas vs Porteño de Chacabuco



Masculino

U13 masculino semifinal (domingo 25)

Sede: Argentino de Junín

11 Regatas vs San Martín

13 Argentino Perg. vs Argentino Jun.

15 Perdedor vs Perdedor

17 Ganador vs Ganador



U17 masculino final (domingo 25)

Sede: Defensores Villa Ramallo

11 Regatas San Nicolás vs Defensores VR.