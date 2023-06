Argentino y San Martín, los grandes ganadores de ayer

Argentino y San Martín lograron ayer los cupos para participar del cuadrangular final CAB 1, categoría U13. En primer turno San Martín venció a Somisa 56-46 y Argentino a Social Ramallo 90-46. Ya clasificados, se enfrentaron en la final que quedó para el Turco por 106 a 77. Por eso el próximo domingo jugarán el cuadrangular final por el título, junto con Regatas de San Nicolás y Argentino de Pergamino.

En U17 Los Indios batalló hasta el final y no pudo contra el club de Regatas San Nicolás. El equipo dirigido por Patota Dastugue se impuso por 72 a 65 cerrando mejor el juego y pasando a la final donde enfrentará a Defensores de Villa Ramallo por el título.

En tanto 9 de Julio, en Ramallo, perdió la final contra Defensores por 81 a 60. Antes había quedado en el camino Porteño de Chacabuco. Detalle:

Resultados

U17 (sede Junín)

1) Los Indios 75 vs Belgrano Rojo 68

2) Alianza 66 vs Regatas 74

3) Alianza 69 vs Belgrano 84

4) Los Indios 65 vs Regatas 72

U17 (sede Villa Ramallo)

1) Defensores 73 vs Porteño 55

2) 9 de Julio 78 vs Sacachispas 65

3) Porteño 82 vs Sacachispas 76

4) Defensores 81 vs 9 de Julio 60

FINAL (domingo 25/6)

Defensores Villa Ramallo vs Regatas SN

U13 (sede Pergamino)

Argentino Perg. 73 vs Sacachispas 57

Regatas 76 vs Los Indios 45

Tercer puesto: Sacachispas 71 vs Los Indios 84

Final: Argentino Perg 62. Vs Regatas 97

U13 (sede San Nicolás)

Somisa 46 vs San Martín 56

Social Ramallo 46 vs Argentino Junín 90

Tercer puesto: Social Ramallo 48 vs Somisa 51

Final: San Martín 77 vs Argentino Junín 106

FINAL (domingo 25)

1) Regatas SN vs San Martín Junín

2) Argentino Perg. vs Argentino Junín.