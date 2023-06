Nueve de Julio pasó a las semifinales

Ayer en el estadio “Rodolfo Palomo” del barrio del Obelisco, tuvo lugar el Cuadrangular "F" de la Región CAB 1 en la categoría U17. 9 de Julio lo ganó de punta a punta y clasificó a las semifinales, imponiéndose a Ciclista Juninense y Cavul de Lincoln en la final.

En tanto El Linqueño y Argentino de Junín no pudieron contra el club de Regatas San Nicolás quien se quedó con la plaza disponible y tendrá que venir este martes a Junín.

Regatas recaló en el cuadrangular que organizará Los Indios y en el que también estarán Belgrano de San Nicolás y Alianza de Colón.

En tanto 9 de Julio va a Villa Ramallo donde lo espera Defensores y además estarán Porteño de Chacabuco y Sacahispas. Detalle

Ayer

CUADRANGULAR “F” (en 9 de Julio)

1) Partido 9.30 hs: 9 de Julio 94 vs Ciclista 63

2) Partido 11.30 hs: Cavul 79 vs Belgrano Amarillo 64

3) Partido 15.30 hs: Cicista 85 vs Belgrano Amarillo 68

4) Partido 17.30 hs: 9 de Julio 76 vs Cavul 67

CUADRANGULAR “G” (en Lincoln)

1) Partido 10.30 hs: El Linqueño 67 vs Sportivo Rojas 61

2) Partido 14 hs: Regatas 90 vs Argentino Junín 35

3) Partido 16.30 hs: Argentino 71 vs Regatas 65

4) Partido 18 hs: El Linqueño 57 vs Regatas SN 74

CUADRANGULAR “H” (en Villa Constitución)

1) Partido 11 hs: Sacachispas 63 vs La Emilia 58

2) Partido 14 hs: R Gutiérrez 85 vs La Emilia 57

3) Partido 17 hs: R Gutiérrez 59 vs Sacachispas 65

Semifinales (martes 20)

En Los Indios

1) Partido 11 hs: Los Indios vs Belgrano Rojo

2) Partido 13 hs: Alianza vs Regatas

3) Partido 16 hs: perdedor P1 vs perdedor P2

4) Partido 18 hs: ganador P1 vs ganador P2

En Villa Ramallo

1) Partido 11 hs: Defensores vs Porteño

2) Partido 13 hs: 9 de Julio vs Sacachispas

3) Partido 16 hs: perdedor P1 vs perdedor P2

4) Partido 18 hs: ganador P1 vs ganador P2.