Se cumplió la novena fecha del certamen

Este fin de semana tuvo lugar la novena fecha del campeonato local de minibásquetbol, cuya totalidad de partidos se jugaron en nuestro medio.

No se disputó la tira entre San Martín y Alsina de Los Toldos, la cual será oportunamente reprogramada. Detalle:

Resultados

U13

Los Indios 79 vs Social 21

Argentino 69 vs Cavul 27

9 de Julio 56 vs El Linqueño 54

Junín 23 vs Ciclista 85

San Martín vs Alsina (postergado)

Mini

Sarmiento 30 vs Porteño 28

Los Indios 101 vs Social 22

Argentino 32 vs Cavul 46

9 de Julio 78 vs El Linqueño 46

Junín 54 vs Ciclista 47

San Martín vs Alsina (postergado)

Mini “B”

Cavul 38 vs Los Indios 69

Argentino “B” 34 vs San Martín 19

Argentino “C” 46 vs San Martín 15.