Se conoció el repechaje de Cuadrangulares CAB 1 “U15”

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer el cronograma del repechaje de los cuadrangulares CAB1 categoría U15. Los Indios y El Linqueño son los equipos de la AJB que lo jugarán. En tanto 9 de Julio pasó directamente a semifinales. Detalle:

U15

B) Sede: El Linqueño (11/6)

Triangular “G”: A2 (El Linqueño) – C2 (Los Indios) – E2 (Belgrano/Defensores/La Emilia)

1) Partido 10.30 hs: El Linqueño vs Belgrano/Defensores/La Emilia

2) Partido 14hs: Los Indios vs Belgrano/Defensores/La Emilia

3) Partido 16.30 hs: Los Indios vs El Linqueño

Sede Sportivo Rojas

Triangular “H”: B2 (Sportivo Rojas) – D2 (Somisa) – F2 (Sacachispas)

1) Partido 10 HS: Somisa vs Sacachispas

2) Partido 14 hs: Sportivo vs perdedor P1

3) Partido 17 hs: Sportivo vs ganador P1

El 1ro de cada triangular pasa a cuadrangulares de semi finales.

C) 2 Cuadrangulares semi finales (sorteo localía entre quienes no lo fueron, sin “G” ni “H” y cruces de partidos)

Cuadrangular “1”: A1 (9 de Julio Junín) – C1 (Gimnasia P) – E1 (Belgrano/Defensores/La Emilia) – H1

Sede: Gimnasia de Pergamino

Cuadrangular “2”: B1 (Alianza) – D1 (Regatas) – F1 (R Gutierrez) – G1

Sede: Alianza de Colón

1ro de cada cuadrangular clasifican y juegan la final

Día de juego: “C” 18/06

D) Final (sorteo localía)

Ganador de cuadrangular 1 vs ganador de cuadrangular 2

4 Jornadas –

Días de juego: “A” 03/06 – “B” 11/06 – “C” 18/06 – “D” 24/06

Clasificados 1ro y 2do.