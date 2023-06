Ayer tuvo lugar la octava fecha del campeonato local de minibásquetbol, donde se registraron los siguientes resultados:

Mini

Sarmiento 34 vs Ciclista 27

Porteño 28 vs Los Indios 75

Cavul 39 vs 9 de Julio 76

El Linqueño 39 vs San Martín 49

Alsina 36 vs Junín 43

Social 35 vs Argentino 50

U13

Porteño 51 vs Los Indios 87

Cavul 52 vs 9 de Julio 44

El Linqueño 77 vs San Martín 89

Alsina 54 vs Junín 46

Social 29 vs Argentino 78

San Martín “B” 19 vs Los Indios “B” 64.