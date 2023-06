9 de Julio, el gran ganador de la jornada U15 CAB

Ayer dieron inicio los cuadrangulares de la región CAB 1. En Junín se jugó U15 en las canchas de 9 de Julio, Ciclista Juninense y Los Indios.

La nota de la jornada la dio 9 de Julio que fue el único equipo en pasar al cuadrangular semi final, tras golear a Comunicaciones de Pergamino 67 a 37 y dar cuenta de El Linqueño en la final por 64-61. Los de Lincoln también apabullaron a Comunicaciones por 87 a 51.

En el triangular “C”, jugado en el estadio Tomás Corrado, Gimnasia de Pergamino dio cuenta de Argentino de Junín en primer turno por 68 a 55 y luego Los Indios derrotó a Argentino por 51 a 38. La final la jugaron Los Indios y Gimnasia con victoria y clasificación para los pergaminenses por 74-51.

En tanto el triangular “B”, en Ciclista Juninense, lo ganó Alianza de Colón de Punta a Punta sobre el Verdirrojo y Sportivo Rojas pasando al cuadrangular semifinal.

Hoy domingo

U13

Por el cuadrangular “D” en Club Los Indios hoy se realiza un triangular región CAB 1. Argentino de Junín y Gimnasia y Esgrima de Pergamino completan la grilla. Detalle:

1) Partido 11 hs: Argentino J vs Gimnasia P

2) Partido 14 hs: Perdedor P1 vs Los Indios J

3) Partido 17 hs Ganador P1 vs Los Indios J Por el cuadrangular “C” en la cancha de Argentino de Pergamino juegan los equipos juninenses de 9 de Julio y San Martín, además de Cavul de Lincoln y el local. Detalle:

1) Partido 10 hs: Argentino P vs Cavul L

2) Partido 12 hs: 9 de Julio J vs San Martín J

3) Partido 15 hs: Perdedor P1 vs Perdedor P2

4) Partido 17 hs: Ganador P1 vs Ganador P2

U17 (hoy)

Cavul de Lincoln es sede este domingo del cuadrangular zona “A” CAB 1 categoría U17. Detalle:

1) Partido 13 hs: Cavul vs 9 de Julio

2) Perdedor P1 vs Los Indios J

3) Ganador P1 vs Los Indios J

Y Ciclista Juninense recibe al cuadrangular “B”. Detalle:

1) Partido 10hs: Ciclista vs Porteño

2) Partido 12.30 hs: Argentino J vs El Linqueño

3) Partido 15 hs: perdedor P1 vs perdedor P2

4) Partido 17 hs: ganador P1 vs ganador P2.