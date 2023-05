Daniel Jaule: “Hoy no está dentro de mis prioridades irme de Junín”

Cuando uno empieza una Liga tiene mucha expectativa. En caso de los clubes como Ciclista donde los presupuestos son acotados, hay que investigar mucho a quien se trae y cómo se lo contrata.

El jugador tiene que tener algunos atributos como que necesita minutos, que es desconocido y quiere pegar el salto. En base a eso armamos el equipo.

A mí me parece que lo que en su momento nos vino muy bien fue el cuadrangular que fuimos a jugar a Chile. Eso nos dio un parámetro de donde podíamos estar y fundamentalmente sirvió para armar el grupo.

Y se dio algo que no es habitual en mis equipos. Fuimos de mayor a menor. Yo tengo una metodología determinada donde el trabajo mejora al jugador y en base a eso el equipo termina explotando, pero con el correr del tiempo.

Este equipo explotó rápido y fue en contra de lo que pasa habitualmente. Lógico que me sorprendió.

Teníamos un fixture difícil con muchos partidos afuera. De los ocho primeros, seis fueron de visitante.

El equipo después de las dos primeras fechas (que no nos fue bien), no perdió nunca tres partidos seguidos. Fuimos el club que más partidos ganó en calidad de visitante.

Para mi lograr un tercer puesto dentro de una competencia terrorífica, fue como salir campeón.

Más vale que uno quiere más. Cuando armo un equipo voy a jugar siempre por lo máximo. Le pongo en la cabeza a los jugadores que vamos por el campeonato.

A veces se especula entrar a los play off. Mentalmente vamos por lo máximo y después vemos hasta donde nos da.

El equipo explotó antes de las fiestas de fin de año. Nosotros habíamos llegado bien dos o tres fechas antes del final de la fase uno. Estábamos peleando el 1-2. Pero el parate de 23 días por las fiestas fue letal. Nunca más pudimos lograr esa química que el equipo tuvo en varios partidos, no la pudimos extender en el tiempo. No se pudo estabilizar.

También hay que tener en cuenta que el estilo de juego que pretendo es difícil. Estar cuarenta minutos intenso, ir a buscar a los equipos, quitarle los espacios, jugar permanentemente a altas posesiones y demás, no es fácil. Pero el equipo lo entendió y cuando así lo hizo explotó.

Creo que marcamos como una tendencia dentro de la Liga. Y no lo pudimos mantener al final del torneo. Nos desgastó mucho el play off con Lanús. El quinto partido fue tremendo.

Después nos agarró Zárate en su mejor momento. Hicieron tres partidos que en el promedio de lo que tiró a la canasta metió el 70%. No existe. Es imposible. Esta semana vi Zárate en el cuarto punto contra Racing de Chivilcoy y tiró 33/2, 28/3 y 58/1. Agarramos a este equipo con un top de rendimiento y nosotros con una meseta. Nos quedamos ahí, en las semis.

Es un torneo raro donde asciende uno solo. O sea, uno de 34 equipos es el mejor y los otros son todos tontos. La competencia esta no existe en otro lado del mundo. Normalmente ascienden dos y bajan dos. Es una barbaridad la competencia. Arrancan 17 de tu zona y otros tantos del norte donde más del 70% están puestos por los gobiernos, reciben plata oficial del estado y hacen un desastre en el mercado.

Los clubes con poco presupuesto tienen que salir al mercado a competir de entrada en un ambiente desfavorable.

Quizá la gente lo entienda o tal vez no. Hay muchos equipos que todos los meses pasan a buscar el cheque del estado y así es fácil armar un plantel.

Acá tenés que apelar al laburo de los dirigentes que todo el tiempo luchan y trabajan para juntar un mango, traer sponsors, hacer las pizzas o lo que sea.

En Junín lo que hacen Argentino y Ciclista sin apoyo oficial es impresionante. No recibir plata de arriba y mantener un equipo en primera división y otro en segunda es muy loable.

Por ahora estoy de vacaciones y la verdad que disfruto mucho. Miro las ligas de básquet del mundo, miro jugadores, el Torneo Federal.

Debo tener 80 jugadores chequeados, los voy siguiendo todo el año y ahora que tengo más tiempo los miro detenidamente. Con la plataforma básquetpass.tv es todo más fácil. Estoy en esta etapa.

Estoy bien en Junín. Ya me di todos los gustos en 34 años de profesión. Dirigí en el exterior, allá, acá. No me llama la atención irme al exterior por el solo hecho de irme.

Disfruto mucho de mi familia, de Junín, de mis amigos, de los asados, de ese tipo de situaciones.

Estuve 9 años en México, pasando Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, completamente solo.

Está bien que mi profesión es así. No digo que no me vaya a ir. Pero hoy no está dentro de mis prioridades.<