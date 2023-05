Carmelo Anthony anunció su retiro: uno de los máximos anotadores de la NBA

Carmelo Anthony, el noveno máximo anotador de la historia de la NBA y diez veces All-Star, anunció este lunes su retiro del baloncesto.

"Ha llegado el momento para mí de decir adiós a la pista en la que hice mi nombre y al deporte que me dio un propósito en la vida y orgullo", expresó en un video publicado a través de sus redes sociales.

El basquetbolista de 39 años, quien fue elegido en 2021 en la lista de los 75 mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos, deja la competición profesional con la espina clavada de no haber conseguido un anillo de la NBA ni haber jugado unas Finales.

En total, Anthony disputó 19 temporadas en la NBA, pero llevaba ya un año fuera de las canchas puesto que no encontró equipo para este curso 2022-2023. Sumado a que fue un emblema en la selección estadounidense y salió tres veces campeón olímpico en Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Antes de llegar a la NBA en la célebre promoción de 2003 que encabezó LeBron James, Anthony se proclamó campeón de la NCAA con la universidad de Syracuse. Anthony fue elegido en el tercer lugar del Draft de 2003 por Denver Nuggets, donde permaneció ocho temporadas (2003-2011). Luego estuvo seis en New York Knicks (2011-2017) y cerró su trayectoria en modo gitano: pasó por Oklahoma City Thunder (2017-2018), Houston Rockets (2018-2019), Portland Trail Blazers (2019-2021) y Los Ángeles Lakers (2021-2022).

Con 28.289 puntos en total en la temporada regular, Carmelo Anthony es el noveno máximo anotador de la historia de la NBA solo por detrás de LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain y Shaquille O’Neal.

Si bien, seguirá formando parte del baloncesto internacional al menos unos meses más, ya que Anthony es uno de los embajadores de la Copa del Mundo de Baloncesto, el mayor evento de FIBA, que se llevará a cabo este verano en Filipinas, Japón e Indonesia.

"Estoy emocionado por lo que venga ahora", cerró.

