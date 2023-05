Se jugó la séptima fecha del campeonato

Ayer domingo tuvo lugar la séptima fecha del campeonato de básquet femenino de la Asociación Juninense de Básquet. Los partidos tuvieron lugar en Junín y las localidades de Bragado, Pergamino y 9 de Julio.

No jugaron Sport de Pergamino y Sportivo Rojas, que será oportunamente reprogramado.

El próximo fin de semana largo no hay programación. El campeonato se reanuda el domingo 4 de junio. Detalle:

Resultados

MINI

Argentino (J) 20 vs Cavul 0

Moreno 0 vs El Linqueño 20

GyE Perg. 20 vs San Martín 0

A. 9 de Julio 34 vs Argentino (CH) 25

Los Indios 44 vs Porteño 19

U13

Los Indios 36 vs Porteño 29

U15

Argentino (J) 45 vs Cavul 4

Moreno 14 vs El Linqueño 48

GyE Perg. 28 vs San Martín 48

A. 9 de Julio 27 vs Argentino (CH) 34

U18

Moreno 43 vs El Linqueño 39

GyE Perg. 38 vs San Martín 48

A. 9 de Julio 31 vs Argentino (CH) 45

Próxima fecha

8º Fecha (4/6)

Los Indios vs Sports (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Atl 9 de Julio

Argentino (Chi) vs GYE (Pergamino)

San Martín vs Moreno (Br)

El Linqueño vs Argentino (J)

CAVUL vs Sportivo Rojas

9º Fecha (11/6)

Sports (Pergamino) vs CAVUL

Sportivo Rojas vs El Linqueño

Argentino (J) vs San Martín

Moreno (Br) vs Argentino (Chi)

GYE (Pergamino) vs Porteño (Ch)

Atl 9 de Julio vs Los Indios

10º Fecha (25/6)

Atl 9 de Julio vs Sports (Pergamino)

Los Indios vs GYE (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Moreno (Br)

Argentino (Chi) vs Argentino (J)

San Martín vs Sportivo Rojas

El Linqueño vs CAVUL

11º Fecha (2/7)

Sports (Pergamino) vs El Linqueño

CAVUL vs San Martín

Sportivo Rojas vs Argentino (Chi)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Moreno (Br) vs Los Indios

GYE (Pergamino) vs Atl 9 de Julio.