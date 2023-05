Se jugó la séptima fecha del campeonato

Ayer sábado se disputó la séptima fecha del calendario de minibásquetbol de la Asociación Juninense donde los partidos en su integridad se jugaron en nuestra ciudad.

El próximo fin de semana largo no hay actividad. Detalle:

Resultados

U13

Argentino 20 vs Porteño 0

9 de Julio 61 vs Social 28

San Martín 71 vs Cavul 58

Junín 32 vs El Linqueño 58

Ciclista 54 vs Alsina 20

Mini

Sarmiento 30 vs Los Indios 61

Argentino 34 vs Porteño 40

9 de Julio 97 vs Social 12

San Martín 62 vs Cavul 24

Junín 27 vs El Linqueño 68

Ciclista 46 vs Alsina 47

Mini “B”

San Martín 10 vs Cavul 46

Los Indios 28 vs Argentino B 27

Los Indios 63 vs Argentino C 7.