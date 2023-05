Quimsa eliminó a Regatas y espera por Obras-Gimnasia de Comodoro

Quimsa de Santiago del Estero logró el pase a semifinales, tras eliminar como visitante al Club de Regatas Corrientes por 89 a 86. Espera rival del cruce Obras-Gimnasia, donde los de Comodoro Rivadavia recuperaron la localía en el “Templo del Rock” al ganar el tercero por 69 a 65.

Programa

Juego I

Oberá 62 (0) vs. Boca 80 (1)

Instituto 85 (1) vs. Riachuelo 74 (0)

Quimsa 64 (1) vs. Regatas 57 (0)

Gimnasia 79 (0) vs Obras 83 (1)



Juego II

Oberá 59 (0) vs. Boca 68 (2)

Instituto 94 (2) vs. Riachuelo 83 (0)

Gimnasia 97 (1) vs Obras 83 (1)

Quimsa 90 (2) vs. Regatas 87 (0)



Juego III

Boca 90 (3) vs Oberá 85 (0)

Riachuelo 100 (1) vs Instituto 97 (2)

Obras 65 (1) vs Gimnasia 69 (2)

Regatas 86 (0) vs Quimsa 89 (3)



Juego IV

14/5 Riachuelo (0) vs Instituto (2)

14/5 Obras (1) vs Gimnasia (1)



Juego V

17/5 Instituto (2) vs. Riachuelo (1)

17/5 Gimnasia (2) vs Obras (1).