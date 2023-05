Hubo actividad de minibásquet en la mañana del sábado. Se jugó la sexta fecha del campeonato con la mayoría de los partidos fuera de nuestra ciudad. Lincoln, Chacabuco y Los Toldos concentraron mayormente los juegos de la zona “A”. Detalle:

Resultados

U13

El Linqueño 53 vs Ciclista 48

Social 0 vs San Martín 20

Los Indios 50 vs Argentino 75

Cavul 88 vs Junín 24

Porteño 44 vs 9 de Julio 55





Mini

El Linqueño 82 vs Ciclista 36

Social 0 vs San Martín 20

Los Indios 60 vs Argentino 22

Cavul 36 vs Junín 57

Porteño 19 vs 9 de Julio 73

Alsina 56 vs Sarmiento 42

Mini “B”

San Martín 10 vs Argentino “B” 36

San Martín 38 vs Argentino “C” 19

Los Indios 40 vs Cavul 14.