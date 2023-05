Se disputó la quinta fecha del campeonato

Ayer domingo se jugó en su integridad la quinta fecha del campeonato local de básquet femenino. Hubo partidos en nuestra ciudad y las localidades vecinas de Chacabuco, Bragado y 9 de Julio. Detalle:

Resultados

Mini

Los Indios 20 - San Martín 0

GYE (P) 32 - CAVUL 22

Porteño (Ch) 35 - Argentino (Chiv) 40

Atl 9 de Julio 20 - El Linqueño 0

U13

Moreno (Br) 13 - Sportivo Rojas 44

Sportivo Rojas 36 - Sports (P) 34 (pendiente fecha 4)

GYE (P) 48 - Argentino (J) 26 (pendiente fecha 3)

U15

Atl 9 de Julio 20 - El Linqueño 46

Sports (P) 58 - Argentino (J) 25

GYE (P) 72 - CAVUL 2

Moreno (Br) 21 - Sportivo Rojas 72

Porteño (Ch) 27 - Argentino (Chiv) 29

U18

Sports (P) 56 - Argentino (J) 67

Porteño (Ch) 58 - Argentino (Chiv) 34

Moreno (Br) 54 - Sportivo Rojas 70

Atl 9 de Julio 50 - El Linqueño 27

Mayores (fecha 4)

Porteño (Ch) 28 - San Martín 65

Próxima fecha

(6º, 14/5)

Porteño (Ch) vs Sports (Pergamino)

Argentino (Chi) vs Los Indios

San Martín vs Atl 9 de Julio

El Linqueño vs GYE (Pergamino)

CAVUL vs Moreno (Br)

Sportivo Rojas vs Argentino (J)

7º Fecha (21/5)

Sports (Pergamino) vs Sportivo Rojas

Argentino (J) vs CAVUL

Moreno (Br) vs El Linqueño

GYE (Pergamino) vs San Martín

Atl 9 de Julio vs Argentino (Chi)

Los Indios vs Porteño (Ch)

8º Fecha (4/6)

Los Indios vs Sports (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Atl 9 de Julio

Argentino (Chi) vs GYE (Pergamino)

San Martín vs Moreno (Br)

El Linqueño vs Argentino (J)

CAVUL vs Sportivo Rojas

9º Fecha (11/6)

Sports (Pergamino) vs CAVUL

Sportivo Rojas vs El Linqueño

Argentino (J) vs San Martín

Moreno (Br) vs Argentino (Chi)

GYE (Pergamino) vs Porteño (Ch)

Atl 9 de Julio vs Los Indios

10º Fecha (25/6)

Atl 9 de Julio vs Sports (Pergamino)

Los Indios vs GYE (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Moreno (Br)

Argentino (Chi) vs Argentino (J)

San Martín vs Sportivo Rojas

El Linqueño vs CAVUL

11º Fecha (2/7)

Sports (Pergamino) vs El Linqueño

CAVUL vs San Martín

Sportivo Rojas vs Argentino (Chi)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Moreno (Br) vs Los Indios

GYE (Pergamino) vs Atl 9 de Julio.