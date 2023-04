Se jugó la cuarta fecha del campeonato

Ayer tuvo lugar la cuarta fecha del campeonato local de minibásquetbol, con partidos jugados en nuestra ciudad y las vecinas localidades de Lincoln y Chacabuco. Detalle:

Resultados

U13

Social 41 vs Ciclista 61

Cavul 65 vs Alsina 31

Porteño 59 vs Junín 45

Los Indios 61 vs San Martín 65

Argentino 66 vs 9 de Julio 28



Mini

Porteño G vs Junín P

Los Indios G vs San Martín P

Social P vs Ciclista G

Cavul P vs Alsina G

El Linqueño G vs Sarmiento P

Argentino P vs 9 de Julio G



Mini “B”

Argentino “C” P vs Los Indios G

Argentino “B” P vs Los Indios G

Cavul G vs San Martín P.