Argentino no viajó ayer a Los Toldos

Argentino no fue a jugar ayer a Los Toldos, contra Alsina, cumpliendo el acuerdo al que alcanzaron 8 clubes de no seguir disputando el torneo actual. Entre las entidades que no siguen jugando por el momento están además Los Indios, San Martín, Sarmiento, Ciclista, Club Junín, 9 de Julio y Unión Carmeña.

En tanto anoche Deportivo Baigorrita confirmó que hoy viaja a Chacabuco para cumplir su compromiso de mayores ante Porteño.

La palabra de Pontelli

Juan Pablo Pontelli, presidente del club Los Indios y uno de los referentes del Grupo de los 8 fue consultado por Democracia sobre lo que acontece en el básquet local y dijo: “La Asamblea fue convocada de manera irregular porque no rendía las condiciones para ser efectuada. Por eso nuestra primera posición fue desestimarla. Eso se generó a través de un debate que se dio previo a la Asamblea por parte de los clubes fundamentalmente de la ciudad de Junín a la cual fueron convocados todos.

Esa convocatoria nos dio la posibilidad de debatir en qué situación estaba el básquet de Junín, cómo lo veía cada uno a nivel local, provincial y nacional. Ahí encontramos un montón de situaciones que derivaron en otra reunión donde logramos que fueran la mayoría de los presidentes.

Desestimar la Asamblea fue la mejor manera para que los clubes, que son los verdaderos dueños de la Asociación, tomemos conciencia que hay que regularizar desde el punto de vista legal la Asociación, ya que no tiene una personería jurídica vigente. Y no solamente esto, sino toda la situación que la rodea. Hoy estamos alejados de las demás Asociaciones y queremos recuperar ese vínculo para poder relacionarnos como fue toda la vida.

Hoy estamos asilados de las competencias nacionales y provinciales que son las regionalizaciones. No estamos en ninguna región. Solamente hay tres Asociaciones en la Provincia que no están regionalizadas por CAB que son San Nicolás, Esteban Echeverría y Junín. Las demás ya tienen una zona CAB que es lo que vamos a buscar que se logre.

Con la preponderancia del básquet de Junín queremos tener una sede propia, para que en la primera instancia salgan equipos clasificados de la zona de Junín. Esto se logrará con el tiempo.

Para poder aspirar a tener esto, hay que tener todo lo que es papelería al día. Empezaremos jugando con Pergamino o Chivilcoy, no obstante que vamos a tener la región en Junín.

Nosotros lo que logramos en los debates entre los clubes es establecer que éstos designen una comisión interina que se haga cargo de la Asociación hasta que se regularice la situación de personería jurídica. Esto va a llevar su tiempo y una vez que se logre ahí sí realizar la Asamblea para que haya elecciones.

Los ocho clubes decidimos suspender la fecha ocho y reprogramarla. El martes que viene realizamos una reunión donde se organizará la programación y ver los puntos de normalización.

El fixture ya está hecho, lo único que la programación la va a hacer la comisión interina. Se va a destinar a una persona que se encargue de la programación, otra se encargará de la parte de tesorería, y así sucesivamente.

El martes es la reunión de todos los clubes y el torneo debe seguir a partir de ahí como se venía jugando. Los clubes que se alinearon son los que se sumaron a las reuniones, pero los clubes de afuera van a seguir jugando, no veo por qué no”.

Fecha 8

La fecha ocho, que Miguel Chami ratificó en una nota que publicamos ayer, tiene estos juegos:

Hoy

Club El Linqueño

21.15 Mayores - El Linqueño – Junín (Junín no viaja)

Club Porteño

21.15 Mayores - Porteño – Deportivo Baigorrita

Viernes 28

Club Alsina (Gral Viamonte)

20 U15 - Alsina - Argentino "A" (no juega Argentino)

Club Sarmiento