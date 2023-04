Se jugó una nueva fecha del campeonato local

Ayer se disputó una nueva fecha del campeonato femenino local. Detalle:



Mini

El Linqueño 0 - Los Indios 20

Argentino J 20 - Moreno Bragado 0

San Martín 0 - Porteño Chacabuco 20



U13

Argentino J 26 - Moreno Bragado 29



U15

San Martín 63 - Porteño Chacabuco 33

Argentino J 30 - Moreno Bragado 23

Sportivo Rojas 58 - GYE Pergamino 18



U18

Argentino J 52 - Moreno Bragado 42

San Martín 49 - Porteño Chacabuco 48

Sportivo Rojas 62 - GYE Pergamino 41



Próxima fecha (7/5)

Sports (Pergamino) vs Argentino (J)

Moreno (Br) vs Sportivo Rojas

GYE (Pergamino) vs CAVUL

Atl 9 de Julio vs El Linqueño

Los Indios vs San Martín

Porteño (Ch) vs Argentino (Chi).