Lanús se puso match point ante Ciclista

Ciclista Juninense perdió anoche ante Atlético Lanús por 70 a 66 y quedó abajo 2-1 en la serie. Mañana tiene la última chance de traerse la definición a nuestra ciudad.

El Granate, sin jugar mejor, impuso su localía y quedó match point en la serie de cuartos de final.

En el primer tiempo hubo un leve predominio de Lanús que se encontró de movida con 4 triples (2 de Bledsoe, Gorosterrazu y Banegas) y desequilibró la defensa juninense. En el segundo cuarto agregó algunas volcadas de Gorosterrazu y más triples con Bledsoe y Banegas para un primer tiempo de 38-33.

Sin embargo en el complemento Ciclista ajusto la defensa al perímetro y frenó los triples al tiempo que comenzó a edificar una lenta pero segura remontada. Y mucho tuvo que ver su extranjero, Isaac Thornton (16 en el complemento solamente).

Así Ciclista llegó a un final apretado donde tuvo la última bola para definir o mandar el juego a suplementario. Lisa y llanamente hizo un enchastre, y tiró por la borda todo el esfuerzo realizado en el segundo tiempo.

Racing, primer semifinalista

Racing de Chivilcoy liquidó 3-0 la serie ante Pico Fútbol y es el primer semifinalista de la zona sur. Anoche como visitante ganó por 87 a 79.

Anoche

Pico Fútbol 79 (0) vs Racing Chiv. 87 (3)

La Unión 75 (1) vs Zárate Basket 87 (2)

Atlético Lanús 70 (2) vs Ciclista 66 (1)

Hispano Americano 85 (2) vs Viedma 68 (1)

Martes 25

La Unión vs Zárate Basket

Atlético Lanús vs Ciclista

Hispano Americano vs Viedma

Viernes 28 (de ser necesario)

Racing Chiv. vs Pico Fútbol

Zárate Basket vs La Unión

Ciclista vs. Atlético Lanús

Viedma vs Hispano Americano.