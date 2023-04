Juega Ciclista

Ciclista Juninense visita esta noche a Atlético Lanús en el mítico microestadio “Antonio Rotilli”, desde las 21. Dirigen los platenses Martín Pietromónaco, Maximiliano Cáceres y Franco Ronconi.

El Verdirrojo necesita ganar para poder recuperar la localía.

Hoy

Pico Fútbol (0) vs Racing Chiv. (2)

La Unión (1) vs Zárate Basket (1)

Atlético Lanús (1) vs Ciclista (1)

Hispano Americano (1) vs Viedma (1)

Martes 25

Pico Fútbol vs Racing Chiv.

La Unión vs Zárate Basket

Atlético Lanús vs Ciclista

Hispano Americano vs Viedma

Viernes 28 (de ser necesario)

Racing Chiv. vs Pico Fútbol

Zárate Basket vs La Unión

Ciclista vs. Atlético Lanús

Viedma vs Hispano Americano.