Disputaron la tercera fecha

Ayer sábado se jugó en su integridad la tercera fecha del campeonato local de minibásquetbol con partidos en nuestra ciudad, Lincoln y Los Toldos. Detalle:

MINI

Sarmiento vs 9 de Julio G

San Martín G vs Argentino

Junín vs Los Indios G

Ciclista G vs Porteño

Alsina G vs Social

El Linqueño G vs Cavul

U13

San Martín 32 vs Argentino 78

Junín 38 vs Los Indios 79

Ciclista 62 vs Porteño 24

Alsina 39 vs Social 29

El Linqueño 56 vs Cavul 47

Mini “B”

Cavul vs Los Indios G

Argentino “B” G vs San Martín

Argentino “C” G vs San Martín.