Argentino tampoco pudo con Olímpico

Argentino comenzó anoche a cerrar la temporada 2022-23 con su última gira por el interior del país.

Se presentó en la ciudad santiagueña de La Banda, para cumplir su compromiso con Olímpico. Perdió por goleada, 81-60. Prácticamente no hubo equivalencias entre un local armado para pelear el título y un argentino mermado por la ausencia de los tres extranjeros que se marcharon mucho antes del final del campeonato. Además no jugó el base Jeremías Sandrini.

Fue un monólogo del quinteto dueño de casa que sacó una diferencia clara en el segundo cuarto y después hizo participar a los juveniles que generalmente no tienen minutos.

Lo propio hizo Argentino con los chicos que están comenzando a ganar rodaje y a los que el entrenador Matías Huarte va a tener en cuenta para la próxima temporada liguera.

Hoy, con Quimsa

Argentino acordó jugar dos días seguidos para abaratar un poco los costos de esta gira por el centro del país (que oscila en un millón doscientos mil pesos). Por lo tanto hoy a las 22 enfrentará a Quimsa, cerrando su gira santiagueña y continuando luego hacia la provincia de La Rioja.

Dirigen esta noche los capitalinos Daniel Rodrigo-Cristian Salguero y el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño.

Anoche

Atenas (C) 81 vs Comunicaciones 90

Olímpico (Lb) 81 vs Argentino (J) 60

Hoy

19 Riachuelo vs Insituto

20 Obras vs San Martín (C)

20 Boca vs Platense

21 Oberá vs Ferro

21.30 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

22 Quimsa vs Argentino (J)

Martes 11

21 Peñarol (Mdp) vs Unión (Sf)

Miércoles 12

21.30 Comunicaciones vs Ferro

21.30 Regatas (C) vs Independiente (O)

22 Riachuelo (Lr) vs Argentino (J)

Jueves 13

20 Boca vs Unión (Sf)

21.30 Atenas (C) vs Platense

Viernes 14

21 Gimnasia (Cr) vs Peñarol (Mdp)

21 La Unión Fsa. vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente de Oliva.

Sábado 15

11.30 Instituto vs Platense

21 San Lorenzo vs Unión (Sf)

Domingo 16

19 Boca vs Peñarol (Mdp)

21 Regatas (C) vs Olímpico (Lb)

22 Riachuelo (Lr) vs Oberá

Lunes 17

20 Argentino (J) vs Quimsa

21 San Lorenzo vs Ferro

22 Independiente (O) vs Platense

Martes 18

21 Instituto vs Atenas (C)

21.10 Obras vs Peñarol (Mdp)

22 San Martín (C) vd Olímpico (Lb)

Abril Turco

10/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

12/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.