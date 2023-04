Lanús o Pergamino Basket, los hipotéticos rivales de Ciclista

Concluido el play in con la victoria de Pilar, que eliminó al Lobo platense, este lunes comienza el repechaje de La Liga Argentina.

En el contexto que está planteado todo, los posibles rivales de Ciclista Juninense serían Atlético Lanús o Pergamino Basket. En caso de “hecatombe”, pueden variar sustancialmente.

Play-In

Atlético Pilar 84 vs GELP 79

Reclasificación

Lunes 10/04

Pilar Vs. Hispano

Villa Mitre (Bb) Vs. Lanús

Pico Fc Vs. Pergamino Básquet

Quilmes (Mdp) Vs. La Unión (C)

Jueves 13/04

Hispano Vs. Pilar

Lanús Vs. Villa Mitre (Bb)

Pergamino Básquet Vs. Pico Fc

La Unión (C) Vs. Quilmes (Mdp)

Sábado 15/04*

Hispano Vs. Pilar

Lanús Vs. Villa Mitre (Bb)

Pergamino Básquet Vs. Pico Fc

La Unión (C) Vs. Quilmes (Mdp)

*De ser necesarios.