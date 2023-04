Entrevista a Horacio Masino

Logramos el objetivo primordial para nosotros seis fechas antes del final del campeonato. Costó un montón. Quiero felicitar al plantel y al cuerpo técnico que hicieron un laburo bárbaro. Ellos son los que juegan y nosotros acompañamos.

Son doce años ininterrumpidos que Argentino está en primera y no es poca cosa para el club y para la ciudad de Junín. Nosotros estamos trabajando permanentemente para seguir y permanecer que es más difícil que salir campeón. Uno ve que hay equipos que se van y no vuelven a ascender, o hay otros que compran plazas directamente.

Nosotros no contamos con apoyo fuerte del gobierno provincial, como tienen otros clubes y bienvenido que así sea. Hacemos milagros muchas veces para llevar todo adelante. Pero la continuidad muchas veces la da la esencia, trascender, que nos respeten porque tenemos un nombre ganado en la LNB. Argentino ya integra una serie de equipos que todos los años integra la grilla de largada.

Fue una temporada durísima. Tal vez como nunca se armó un equipo antes de comenzar la Liga, con extranjero incluido. Hace muchos años que Argentino no tenía armado el equipo en su totalidad antes del inicio del campeonato. No salió como esperábamos porque primero tuvimos que cambiar un extranjero –Garrick-, a pedido del cuerpo técnico de ese momento y después tuvimos que cambiar el técnico.

Todo lo que planeamos para que saliera bien, no salió de esa manera. Hubo que meter mano y fue muy duro. Durísimo cambiar el extranjero porque implica muchos más gastos, adaptación del nuevo, cambiar el técnico porque es de Junín y fue quien el año pasado logró mantener la categoría, pero salimos adelante.

Esta temporada fue, de todas, la que más nos está costando. Al tener menos derechos de televisión que el año pasado –porque paga menos- y la logística aumentó un 120% más que el año pasado, el dólar que se fue al doble, nos resintió considerablemente la economía del club.

Esta gira que vamos a emprender ahora (La Rioja- Santiago del Estero) en la pasada temporada nos salió $750.000 pesos y ahora vale $1.200.000. Así todo.

El desfasaje económico se produce en la logística, hoteles, comidas, viajes. Al no tener el ingreso de la televisión, se complica todo. Lo que abona la TV se nos va en gastos de choferes, traslados, viáticos, dieta, todos los ítem que tiene la AdC. Esto crea un problema económico complicado para cerrar el año. Este es el cuello de botella.

Sigue Huarte

Cuando se contrató a Matías nuestra palabra fue que va a tener la prioridad para un nuevo ciclo. Argentino va a respetar la palabra que dio en su momento. Nosotros estamos conformes con todo el cuerpo técnico. Con Diego están haciendo un trabajo fantástico, de hecho los resultados lo dicen. Hay muy buena predisposición de todo el cuerpo técnico para encarar este Sprint final.

Lo que viene

Por supuesto que vamos a seguir compitiendo. Pero es hacer futurología. Tenemos un país inestable donde la economía juega un papel más que fundamental.

Pero ya estamos trabajando para la próxima temporada porque hay que hacer reuniones, un nuevo estudio de cómo vamos a seguir más que nada en la parte económica. Esto es lo que más nos castiga. Somos austeros y no vamos a cambiar la temática. Los apoyos que tenemos son casi siempre las mismas empresas, y otras que se agregaron este año. Eso habla bien. Pero a veces no alcanza porque no podemos seguir "exprimiendo" siempre a los mismos.

Tenemos que usar la inteligencia, y afinar el lápiz. No nos da margen a equivocarnos.

Estructura edilicia

Se está terminando el frente de calle Ameghino, que no estaba prolijo como queríamos. Se hizo el frente, se cambiaron las luminarias, hicimos desagües nuevos, portón nuevo, se está pintando el logo del club. También hicimos la obra de gas para que la parte trasera de la cancha cuente con este servicio que incluye vestuario visitante y el de los árbitros.

En días se está habilitando la cantina -hicimos unos retoques en la obra del gas-, se hizo nueva la parrilla, se remodeló la cancha , se van a cambiar las ventanas de la cancha chica y se va a mejorar el piso que –recordemos- vino de la Cúpula.

Para nosotros es un lugar de formación, de fundamento para los chicos y hay que ir acomodándolo de a poco. Toda la comisión trabajó en estos últimos tres años en la parte edilicia.

Proyectos hay. No vamos a parar de hacer obras porque la gente nos acompaña mucho. Todo está fuera de la economía del profesionalismo. La Liga Nacional tiene un presupuesto aparte, como otra economía propia tiene el club. Lo que es formativas y demás, está aparte.

Comenzamos a comercializar nuestra marca, vendiendo nuestra ropa. Un grupo de apoyo hizo un esfuerzo muy grande para poder comprar la indumentaria para las divisiones formativas. Van a estar todos los chicos vestidos iguales en los entrenamientos. Tenemos casi 400 chicos desde escuelitas hasta mayores. Tenemos divisiones que tienen 3 equipos. Es desbordante la cantidad de niños y siguen llegando. El club no le cierra las puertas a nadie. Siempre dijimos lo mismo, un chico que sacamos de la calle y se incorpora a un deporte es una posibilidad menos que pueda elegir otro camino.<