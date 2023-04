Fernández, Rosas y Molina dirigen mañana en Junín

Argentino recibirá mañana la visita del club de Regatas Corrientes, en la reanudación de su participación en la Liga Nacional de Básquetbol.

Ya habiendo conservado la categoría, el Turco buscará desde las 22 extender la racha de victorias.

Ganó Atenas

Atenas de Córdoba sigue metiendo presión en un fondo de tabla que “arde troya” en el camino de los equipos por mantener la categoría. El Griego derrotó a Oberá por 96-86 y expuso al equipo misionero que no ganó donde todos triunfaron.

Anoche

Peñarol (Mdp) 63 vs Regatas (C) 58

Atenas (C) 96 vs Oberá 86

Hoy

21 Ferro vs Quimsa

21.30 San Martín (C) vs La Unión

Martes 4

20 Instituto vs Oberá

21 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 5

20 Obras vs Quimsa

21 Ferro vs Platense

21 Riachuelo (Lr) vs Atenas (C)

21 Independiente (O) vs Comunicaciones

Jueves 6

21 Argentino (J) vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico (Lb) vs Boca

Viernes 7

20 Obras vs Platense

20 Instituto vs Comunicaciones

21.30 Regatas (C) vs San Martín (C)

Sábado 8

20 San Lorenzo vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Boca

Domingo 9

21 Riachuelo (Lr) vs Instituto

21.30 Atenas (C) vs Comunicaciones

22 Olímpico (Lb) vs Argentino (J)

Lunes 10

20 Obras vs San Martín (C)

20 Boca vs Platense

21 Oberá vs Ferro

21.30 La Unió Fsa. vs Independiente (O)

Martes 11

21 Peñarol (Mdp) vs Unión (Sf)

22 Quimsa vs Argentino (J)

Miércoles 12

21.30 Comunicaciones vs Ferro

21.30 Regatas (C) vs Independiente (O)

Jueves 13

20 Boca vs Unión (Sf)

21 Riachuelo (Lr) vs Argentino (J)

21.30 Atenas (C) vs Platense

