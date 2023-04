A todo ritmo continuó con la segunda fecha

El campeonato local de básquet femenino continuó este domingo a todo ritmo con la disputa de la segunda fecha de las categorías formativas. Hoy es el turno de la primera. Detalle:

Resultados

Mini

El Linqueño 0 vs Argentino (Chiv) 20

CAVUL 19 vs Porteño (Ch) 33

Argentino (J) 35 vs Atl 9 de Julio 32

Moreno (Br) 0 vs GYE (Pergamino) 20

U13

Sportivo Rojas 40 - Los Indios 34

Moreno (Br) 24 - GYE (Pergamino) 31

U15

San Martín 48 - Sport (Per) 37

El Linqueño 54 - Argentino (Chiv) 40

Cavul 7 - Porteño 78

Argentino (J) 36 - Atlético 9 de Julio 27

Moreno (Br) 26 - GYE (Per) 56

U18

Argentino (J) 58 vs Atl 9 de Julio 37

Moreno (Br) 41 vs GYE (Pergamino) 47

San Martín 63 vs Sports (Pergamino) 64

El Linqueño 16 vs Argentino (Chiv) 39

Próxima fecha (tercera, el 10/4)

Sports (Pergamino) vs Moreno (Br)

GYE (Pergamino) vs Argentino (J)

Atl 9 de Julio vs Sportivo Rojas

Los Indios vs CAVUL

Porteño (Ch) vs El Linqueño

Argentino (Chi) vs San Martín

4º Fecha (23/4)

Argentino (Chi) vs Sports (Pergamino)

San Martín vs Porteño (Ch)

El Linqueño vs Los Indios

CAVUL vs Atl 9 de Julio

Sportivo Rojas vs GYE (Pergamino)

Argentino (J) vs Moreno (Br)

Mayores

Hoy

Porteño (Ch) vs Argentino (Chiv)

San Martín vs Argentino (J)

Libre: Sportivo Rojas

3º Fecha (17/04)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Argentino (Chiv) vs Sportivo Rojas

Libre: San Martín.